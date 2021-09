El jutge Pedraza espera la resposta de Països Baixos sobre els comptes d'Oleguer Pujol

@EP







El jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, ha tornat a sol·licitar a Països Baixos que completi la informació requerida sobre els comptes bancaris d'Oleguer Pujol, el petit de la família Pujol, un últim pas abans de decidir el rumb d'aquesta peça separada de la macrocausa dedicada a investigar l'origen de la fortuna de l'expresident català i família.





El responsable del jutjat central d'instrucció número 5 (JCI5) ha acordat enviar un "OEI (Ordre Europea d'Investigació) recordatori a l'as autoritats de Països Baixos, per reclamar el compliment de l'acordada" el juny de 2020 a petició de la defensa d'Oleguer Pujol i d'acord amb el criteri de la Fiscalia Anticorrupció, segons una providència de l'1 de setembre passat avançada per Vozpópuli i a la qual ha tingut accés Europa Press.





L'anterior jutge instructor del 'cas Pujol', José de la Mata -ara a Eurojuts-, va lliurar l'octubre de 2019 01:00 OEI dirigida a Països Baixos perquè es practiquessin unes diligències d'investigació amb relació a dues empreses vinculades al fill menor de l'ex president, Dotricia BV i Anline Services BV.





Les autoritats neerlandeses van respondre el gener de 2020 detallant que aquestes dues comptes van acumular el 2015 -l'any analitzat- una mica més de 26 milions d'euros, acompanyant la seva contestació amb els extractes bancaris dels actius que, a 31 de desembre de 2015, tenien ambdues comptes.









No obstant això, la defensa va esgrimir que aquesta informació no era més que una "foto final", reclamant el detall de les operacions realitzades en aquestes dues comptes al llarg de 2015. De la Mata va accedir i va demanar a Països Baixos que completés les dades requerides en l'OEI.





LA PEÇA 'DRAGO'



Pedraz va acordar el passat mes de juliol no allargar més la instrucció d'aquesta peça separada del 'cas Pujol', anomenada 'Drago', sense perjudici de rebre les qüestions pendents, entre elles la resposta a aquesta comissió rogatòria i l'informe definitiu de l'Agència Tributària.





De la Mata va obrir 'Drago' un any abans, el juliol de 2020, per aclarir l'origen de diners que Oleguer Pujol va invertir en diverses operacions immobiliàries de l'empresa Drago Capital i en la pròpia companyia, després de constatar l'ús de societats estrangeres per al cobrament de comissions.

Destaca l'anomenat 'projecte Brick', consistent en la compravenda de 1.152 locals de sucursals del Banc Santande r, que es va dur a terme per Samos Serveis i Gestions SLU.





Al principi, De la Mata va mantenir imputats Oleguer Pujol i al seu antic soci, Luis Igle sias -gendre de l'exministre Eduardo Zaplana-, així com a sis persones més, entre elles els fills del financer Javier de la Rosa, Javier i Gabriela , i a José María Villalonga Bardella i José María Villalonga Cabarrocas. Després de l'arribada de Pedraz al jutjat la causa es va arxivar per Iglesias, però continua per la resta.





Mentrestant, la peça principal segueix el seu curs. Pedraz va acordar l'obertura de judici oral contra l'expresident català i els seus set fills per formar presumptament una organització criminal que s'hauria enriquit durant dècades amb activitats corruptes valent-se de la seva posició política, i va demanar a la família que dipositi 7,5 milions d' eurosper cobrir les eventuals responsabilitats civils.