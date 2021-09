Quan i on veure la presentació del nou Iphone 13 i Apple Watch?

Iphone 12 / @ EP





El dia més esperat per als seguidors d'Apple està a punt d'arribar. La firma nord-americana presentarà aquest dimarts el nou model d'Iphone que, amb aquesta edició, arribarà ja al nombre 13. Així, la companyia de Cupertino donarà a conèixer en una gala els nous iPhone 13 i Apple Watch.





De moment hi ha molts rumors però res confirmat. Del que més es parla és del nou aspecte visual, que serà amb un notch -la part superior del telèfon on hi ha l'auricular- més reduït. A més, durant les últimes setmanes s'ha especulat sobre una possible tecnologia de telefonia per satèl·lit en algunes zones remotes del planeta o fins i tot si incorporarà el 5g.





Pel que fa a Apple Watch, els fans apunten que la pantalla serà més vertical i ocuparà més espai, canviant el disseny amb què es coneix fins ara l'únic rellotge intel·ligent que té Apple.





Per acabar amb els rumors i saber quins seran els nous productes de la marca californiana, hauràs de connectar aquest dimarts 14 de setembre a les 19:00h -hora peninsular- al canal de Youtube de la companyia. A veure quines sorpreses ens porten ...