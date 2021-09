Pedro Sánchez presidirà la taula de diàleg d'aquest dimecres desconcerta JXCAT i alguns dels seus barons

@EP





El president del Govern central, Pedro Sánchez, va anunciar aquest dilluns que la propera reunió de la taula de diàleg entre l'Executiu central i la Generalitat -la primera des de febrer de 2020- tindrà lloc el dimecres, i va confirmar la seva assistència a aquesta trobada.





Així ho va assegurar en una entrevista a TVE, recollida per Europa Press, en què va argumentar que vol participar en aquest fòrum perquè serà la primera reunió de la taula de diàleg de la nova legislatura que es va iniciar a Catalunya amb l'elecció del president Pere Aragonès.





Així mateix, va explicar que la seva decisió d'acudir també respon al fet que ell sempre va defensar "el diàleg entre catalans i la necessitat d'obrir un nou temps" de retrobament.





"Lideraré aquesta delegació del Govern d'Espanya i tindré l'oportunitat de reunir-me amb el president de Catalunya i trobar-me amb les delegacions, i espero que avancem en aquesta línia de diàleg i retrobament", va explicar, després de setmanes d'incertesa sobre si participaria o no en aquesta primera reunió des de febrer de 2020, i després que l'hi hagin exigit tant ERC com Junts.





Els dos presidents mantindran una trobada prèvia a lal de les delegacions, és a dir, el mateix dimecres hi haurà dues reunions: primer la dels dos dirigents i després la dels seus equips, la de la taula de diàleg com a tal.





Fonts de la Generalitat han concretat que la trobada entre els dos presidents és per a "reprendre el procés de negociació i servirà per situar els objectius i la metodologia de la taula per a la resolució del conflicte, que es reunirà a continuació".





Així mateix, Sánchez va voler deixar clar que el Govern segueix i seguirà rebutjant la proposta que els independentistes tornaran a posar sobre la taula perquè es celebri un referèndum d'autodeterminació.





"HA D'HAVER UN ACORD, NO UNA RUPTURA"





I sobre la possibilitat de realitzar algun tipus de consulta sobre els acords que s'assoleixin, Sánchez va tornar a insistir que perquè aquesta es celebri conforme a l'estipulat per l'article 92 de la Constitució, "ha d'haver un acord, no una ruptura".





"Si arribem a un acord entre els catalans, i entre el Govern d'Espanya i el Govern de la Generalitat, serà ratificat però haurà d'estar dins dels marges de la Constitució i de la legalitat democràtica", ha insistit.





Per això, de cara a la trobada d'aquest dimecres, ha defensat que no es pot acudir amb "un programa de màxims", ja que llavors "la conversa durarà poc". Segons Sánchez, el Govern acudirà amb "la intenció, l'actitud i voluntat d'arribar a un acord i superar el 2017".





En un altre ordre de coses, ha reiterat que el seu "ànim" és completar la legislatura fins 2023 i, respecte a les discrepàncies internes en el Govern de coalició, va sostenir que és la primera experiència d'aquest tipus a Espanya i que "compta amb la lleialtat d'Unidas Podemos".





S'HA "D'APARCAR" L'AMPLIACIÓ DEL PRAT FINS QUE EL GOVERN "MADURI LA SEVA POSICIÓ"





D'altra banda, el president del Govern central va defensar aquest dilluns la decisió de suspendre l'ampliació de l'aeroport del Prat, "fins que el Govern de la Generalitat maduri la seva posició".







"El mínim que s'exigeix és que hi hagi un mínim consens institucional. Si no n'hi ha, el que hem de fer és aparcar-ho fins que el Govern de la Generalitat maduri la seva posició i això és el que ha fet el Govern d'Espanya", ha assenyalat el president en una entrevista a TVE, recollida per Europa Press.





En aquest sentit, Sánchez va destacar que les grans infraestructures exigeixen de grans consensos, recordant que es va assolir un acord el 2 d'agost entre el Ministeri de Transports i el Govern de la Generalitat per a l'ampliació del Prat. No obstant això, Sánchez va acusar la Generalitat que, després de l'acord, membres de la Generalitat i de partits que l'integren van començar a fer crides a una manifestació convocada per aquest dissabte 19 de setembre contra el projecte.





"El Govern està compromès amb el canvi climàtic i qualsevol inversió, per gran que sigui, comptarà sempre amb tots les felicitacions de les declaracions d'impacte ambiental", ha emfatitzat el president davant les crítiques per l'impacte en l'entorn de l'aeroport del projecte .





Tot i la paralització d'aquest projecte, Sánchez ha reiterat que el Govern aposta per les inversions de Catalunya i va recordar alguns projectes posats en marxa, com aixecar els peatges en la comunitat o apostar per les Rodalies i l'eix del Corredor Mediterrani.





"És interès de tot Espanya que Catalunya no es quedi enrere i que lideri també, com a motor econòmic, la recuperació del nostre país", ha remarcat.