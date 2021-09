Casado s'enfronta amb Ayuso pel Congrés de Madrid i li demana "ocupar-se dels temes importants"

El líder de PP, Pablo Casado, ha respost aquest dilluns a la pressidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que en aquest moment "no toca" al Congrés el PP i ha demanat "unitat interna" perquè cal "ocupar-se dels temes importants amb la que està caient a Espanya". Així, ha subratllat que en aquest moment l'objectiu del PP ha de ser presentar un projecte alternatiu per a poder "fer fora" a Pere Sánchez del Palau de la Moncloa.





Pau Casado amb Isabel Díaz Ayuso i José Luis Martínez Almeida @ep





"Ayuso i Almeida són una gran presidenta i un gran alcalde, però tant ells com jo sabem que la tasca interna del partit és secundària a la tasca institucional a la qual ens devem als madrilenys. Per tant, aquest és un tema que no porta a res i estic convençut que a partir d'ara estarem parlant de l'important ", ha recalcat.





En una entrevista a la Cadena Cope, Casado ha explicat que la Junta Directiva del PP, màxim òrgan del partit, va fixar en el primer semestre del al 2022 els congressos de les autonomies uniprovincials com la de Madrid. D'aquesta manera ha respost a la petició d'Ayuso de celebrar "aviat" el congrés del PP de Madrid per a preparar les eleccions autonòmiques i municipals de 2023.





"HEM DE PARLAR DE NOSALTRES MATEIXOS EL MENYS POSSIBLE"





A més, ha subratllat que ara tenen per davant la Convenció Nacional del PP per presentar un projecte alternatiu a Pedro Sánchez. "Podem guanyar a Sánchez si ens unim tots, però sobretot si estem a les qüestions que als espanyols els importen", ha assegurat, per demanar parlar dels temes interns "el menys possible".





Casado ha assegurat que, davant aquest Congrés el PP de Madrid, ell va "amb els militants de Madrid" i ha eludit pronunciar-se a favor d'Ayuso o de l'alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida. "En aquest cas no puc opinar com no vaig opinar al València, ni en el de Galícia ni en cap altre congrés", ha emfatitzat.





El president deL PP ha indicat que ha intentat explicar que "això no toca" quan li han preguntat públicament i s'ha queixat que, després de fer una "referència amistosa" tant a Almeida com Ayuso, que estaven presents en aquest acte, s'hagi dit que ell ha "intervingut en el tema", en al·lusió a les informacions que apunten que amb les seves declaracions va impulsar la candidatura de l'alcalde.





Casado ha tret pit de la seva elecció com a candidats d'Almeida i Ayuso davant els comicis de 2019 i ha assenyalat que en el seu dia "tothom el va criticar" perquè no entenien la seva decisió. Dit això, ha elogiat la seva tasca aquests anys i ha afegit que li "enorgulleix".





LES DECLARACIONS D'AGUIRRE





Pel que fa a si li han molestat les declaracions de l'expresidenta Esperanza Aguirre a 'El Mundo' donant suport a Ayuso en la carrera pel PP de Madrid i al·ludint a les "criatures" de Gènova, Casado ha indicat que ella no es refereix als "dirigents de la direcció nacional", que ja tenen "quaranta anys". "No sé si es referia a Noves Generacions", ha postil·lat.





Dit això, ha insistit que "cal quedar-se amb l'important". "I l'important és que el PP sempre ha mostrat una unitat d'acció, una unitat interna", ha assenyalat, per afegir que al PP hi ha "equip, programa experiència, alternativa i projecte" i que el que cal "fer ara és fer fora Pedro Sánchez ".