L'oposició d'esquerres s'imposa en les eleccions noruegues amb el Partit Laborista al capdavant

El Partit Laborista (AP) ha guanyat les eleccions legislatives noruegues que s'han celebrat aquest dilluns i podria governar amb el suport del Partit Socialista d'Esquerra i el Partit del Centre per formar govern, segons els resultats preliminars.





En concret, el Partit Laborista, liderat per Jonas Gahr Store, ha aconseguit un 26,4 per cent de vots (un 1 punt menys que en les últimes eleccions), mentre que el Partit Conservador (H), que encapçala la primera ministra des de 2013, Erna Solberg, ha aconseguit un 20,5 per cent dels vots (4,6 punts menys), una vegada escrutats el 99,3 per cent dels vots.





Jonas Gahr Store @ep







Per darrere han quedat el Partit del Centre (SP), que ha obtingut el 13,6 per cent (3,3 punts més) dels sufragis i el Partit del Progrés (FrP), de tendència ultraconservadora, que ha aconseguit un 11,7 per cent des suports (3,5 punts menys).





D'altra banda, el Partit Socialista d'Esquerra (SV) ha obtingut un 7,5 per cent dels vots (1,5 punts més). Per darrere han quedat el Partit Vermell (R), amb un 4,7 per cent, i el Partit Cristià Demòcrata (KrF), amb un 3,8 per cent. El Partit Verd suma un 4,5 per cent dels sufragis.





Amb aquestes dades, les projeccions apunten al fet que AP, SV i SP obtindrien 89 dels 169 diputats, una majoria absoluta que els permetria governar en coalició, una opció que el propi líder laborista va qualificar de "pla A".





LA MAJORIA VOL "UN CANVI"





Després de conèixer-se els resultats preliminars, Store ha celebrat la seva victòria. "Hem treballat dur i ara per fi podem dir que ho hem aconseguit", ha subratllat abans davant dels seus partidaris.





Si bé ha reiterat que la coalició dels tres partits és la seva primera opció, ha incidit en la seva intenció de convidar altres partits a conversar de cara a la formació de Govern. "La majoria que vol un canvi és tan clara, que és una gran responsabilitat per a nosaltres trobar una base per governar amb seguretat", ha afegit, informa la cadena NKR.





D'altra banda, s'ha referit a la primera ministra tot destacant els seus vuit anys al capdavant del país, que li ha agraït. Segons ell, ha estat "coherent" amb Noruega.





La pròpia Solberg ha reconegut la seva derrota en els comicis poc abans que Store reivindiqués la victòria. En concret, ha felicitat el líder laborista i ha constatat la "clara majoria" per a un "canvi de govern".





LA CAMPANYA





Les urnes s'han tancat a les 21.00 hores (hora local) d'aquest dilluns després d'una jornada electoral precedida per una campanya en la qual la lluita contra el canvi climàtic ha tingut un gran protagonisme, en particular pel futur que ha de tenir la potent indústria petroliera del país nòrdic.





La divulgació d'un informe sota els auspicis de l'ONU que reclamava mesures més dràstiques per contenir les emissions de gasos contaminants ha deixat pas a un escenari polític en el qual, almenys de moment, els principals partits semblen poc inclinats a passar pàgina als combustibles fòssils, conscients dels diners i l'ocupació que hi ha darrere d'aquesta indústria.





El Partit Conservador arribava a aquesta cita en hores baixes i els sondejos vaticinaven una reculada de la formació de Solberg enfront de Store, com ha acabat passant d'acord als resultats preliminars.





Store s'ha mostrat a favor d'una política "justa" en matèria mediambiental i fins i tot ha reconegut que Noruega pot estar a les portes d'una nova era. Amb tot, ha descartat posar massa límits a una indústria energètica valorada en 40.000 milions de dòlars.