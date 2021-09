Mor ofegat un home de 38 anys a la platja del Postiguet

Platja del Postiguet @ep





Un home de 38 anys ha mort ofegat a la platja del Postiguet d'Alacant, segons ha informat el Centre d'Informació i Coordinació d'Urgències (CICU).





L'incident va tenir lloc ahir, cap a les 14.45 hores, quan es va alertar el CICU que havien tret de l'aigua a un home inconscient de la platja.





Fins al lloc indicat es va desplaçar una unitat de SAMU i un SVB. Mentre arribaven els serveis mèdics d'emergència, el personal del servei de Socorrisme de la platja va realitzar al banyista la reanimació cardiopulmonar bàsica.





Un cop allà, l'equip mèdic del SAMU va continuar amb la reanimació avançada i altres maniobres d'estabilització però no hi va haver resposta, l'home havia mort. L'autòpsia revelarà les causes de l'ofegament.