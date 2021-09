L'assetjament de l'independentisme als jutges ha provocat 172 sortides des de 2017

@EP





Els jutges se senten "assetjats" per l'independentisme a Catalunya, sobretot des del 'Procés' de 2017, el que ha generat 172 sortides des de llavors. A més, segons l'últim recompte fet a la fi de 2020, hi havia 106 vacants per a un total de 837 places. És a dir, una de cada deu unitats judicials no té jutge titular.





Les sortides de jutges, però, continua. Aquest 2021 s'han comptat ja 26 sortides més. Cal assenyalar que, segons l'últim concurs, s'aniran de Catalunya 10 d'aquests jutges i només arribaria un. A més, segons l'últim concurs de jutges fet el 6 de setembre, de les 195 places vacants 58 eren de Catalunya.





Els magistrats justifiquen aquestes sortides al·legant que es troben permanentment sota amenaça per l'independentisme. Asseguren que es produeixen atacs contra seus judicials i també, alguns magistrats, són atacats físicament.





Aquesta situació, però, pot seguir empitjorant perquè encara hi ha obertes causes judicials contra dirigents polítics catalans. I així ho reflecteixen les últimes dades: el 2017 es van produir 21 sortides i el 2018 i van produir 40. És a dir, a mesura que avança el temps, la tensió va a més.