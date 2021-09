Mor als 75 anys a Bilbao l'exconseller del Govern Basc Joseba Arregi

L'exconseller de Govern Basc Joseba Arregi ha mort a Bilbao als 75 anys d'edat. Nascut a Andoain (Guipúscoa), Arregi va formar part de l'Executiu de José Antonio Ardanza, però al juliol de 2004 va comunicar a el PNB la seva voluntat de donar-se de baixa com afiliat, després de diverses dècades de mililtancia en la formació jeltzale, per diferències amb algunes decisions adoptades pel partit.





Joseba Arregi va ocupar els càrrecs de conseller de Cultura i portaveu en els governs del jeltzale José Antonio Ardanza entre els anys 1985 i 1995. Arregi era doctor en Teologia i Sociologia.





Així mateix, va tenir càrrecs destacats en el PNB, ja que va presidir el GBB de el PNB fins a 1985, també va ser membre de l'EBB i parlamentari a la Cambra basca entre 1995 i 2001, any en què va prendre la decisió de deixar la política.





Pròxim a les víctimes del terrorisme, Arregi va presidir des de llavors la plataforma Aldaketa-Canvi per Euskadi, creada aquest mateix any per impulsar un canvi polític al País Basc i en defensa de l'Estatut de Gernika.





Joseba Arregi va ser autor de diversos llibres com 'La nació basca possible' (2000), 'Euskadi invertebrada' (2000) o 'El terror d'ETA: la narrativa de les víctimes' (2015), entre d'altres.