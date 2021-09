Un home ruixa amb gasolina al seu amic i li cala foc amb un llumí

Pixabay





Un jove d'Ourense va patir cremades aquest diumenge després que el seu amic li tires a sobre gasolina i li calés foc amb un llumí després d'una discussió. Els fets van passar després d'una festa, en què tots dos van discutir.





Una patrulla del servei de Xinzo de Limia va acudir al lloc dels fets després de ser alertada per un familiar d'un dels implicats. També es van desplaçar fins allà els serveis del 061 en una ambulància medicalitzada per practicar-li primers auxilis al ferit. Aquest va haver de ser traslladat a l'Hospital de La Corunya a causa de les cremades.





Pel que sembla, tornaven d'una festa a una localitat de Portugal, de la qual és l'agressor. No es coneixen els motius pels quals van discutir, però la baralla va acabar amb un home tractant de cremar viu al seu amic. Per sort, el ferit, de 24 anys, va aconseguir apagar el foc del seu cos per si mateix i aviat va rebre assistència sanitària. Té cremades al cos i a la cara.