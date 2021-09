Moreno: "Si hi ha taula bilateral de Govern amb Catalunya, Andalusia també vol una"

El president andalús, Juanma Moreno, ha manifestat aquest dimarts que si el Govern central té una "taula bilateral" amb Catalunya, Andalusia també vol una i així ho ha de sol·licitar "formalment".





Juanma Moreno @ep





Així s'ha pronunciat Moreno, en una entrevista amb Onda Cero, a el fil que aquest dimecres es vagi a desenvolupar la taula de diàleg entre el Govern central i la Generalitat de Catalunya, en la qual participarà el mateix president espanyol, Pedro Sánchez, juntament a diversos ministres.





Moreno ha recordat que quan es va reunir amb Sánchez el passat mes de juny al Palau de la Moncloa ja li va demanar l'activació de la taula bilateral entre les dues administracions, recollida en l'Estatut d'Autonomia, per abordar qüestions que són d'interès per a la comunitat andalusa com el finançament autonòmic i el repartiment dels fons europeus.





No obstant això, segons el president de la Junta, en cap moment, el Govern central ha sol·licitat l'activació d'aquesta taula bilateral que està recollida en l'Estatut andalús.





"Si hi ha taula bilateral amb Catalunya, Andalusia vol una taula bilateral", segons ha sentenciat Juanma Moreno, qui ha mostrat la seva preocupació perquè el Govern central, en una taula bilateral amb Catalunya, negociï "privilegis" per a aquesta comunitat en "detriment" dels altres territoris d'Espanya, fet que suposa trencar el principi d'igualtat consagrat en la Constitució.





Ha dit que està disposat a sol·licitar formalment la taula bilateral entre el Govern central i la Junta d'Andalusia i ha dit que "per descomptat" vol que hi fos present Pedro Sánchez i diversos ministres, com passarà demà a la taula amb Catalunya .





Segons la seva opinió, amb la taula amb Catalunya, el que pretén Pedro Sánchez és "agradar i pacificar la seva situació parlamentària" i està disposat a posar "la xequera sobre de la taula", el que "no és raonable" en un país on tots hem de tenir les mateixes oportunitats.