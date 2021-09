Aragonès rebutja els noms proposats per JxCat per a la delegació de la taula de diàleg

Pere Aragonès @ep





El president de la Generalitat, Pere Aragonès, s'ha plantat davant JxCat i ha rebutjat els noms que ha proposat per compondre la delegació per a la taula de diàleg, segons ha revelat La Vanguardia.





Sembla que el líder dels republicans no ha acceptat que els postconvergents proposin a membres aliens a la Generalitat per anar a dialogar amb el Govern - només un dels membres proposats per Junts, Jordi Puigneró, forma part de l'Executiu català. Els altres noms són Míriam Nogueras, portaveu al Congrés de Junts; Jordi Sánchez i Jordi Turull.





A més, fonts republicanes han explicat a Eldiario.es que JxCat ha proposat els noms "a última hora", quan només faltaven 24 hores per a la reunió de la taula. I a més, s'han saltat les normes, perquè el que s'ha acordat amb Moncloa era una reunió de "govern a govern".





A diferència de Junts, els d'ERC no han proposat a cap dels líders del Procés condemnats i indultats pel Govern per a la Mesa de Diàleg. Els dos delegats republicans seran la consellera de presidència, Laura Vilagrà, i el conseller d'Empresa, Roger Torrent.