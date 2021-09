El Barça rep al Bayern per estrenar una nova edició de la Champions

@EP





Aquest dimarts a les 21:00h el FC Barcelona rebrà al Bayern de Munic al que serà l'arrencada d'una nova edició de la UEFA Champions League. I no ho tindrà gens fàcil, perquè mentre ells ho fan carregats de baixes, el Bayern ho fa amb un equip que funciona.





Sergio Busquets, en la roda de premsa prèvia a el partit, deia: "Tenim moltes ganes de començar la competició. És un grup difícil i serà clau treure un bon resultat aquest dimarts, però davant hi ha un rival sòlid que domina totes les facetes del joc".





Però Koeman s'ho pren com una prova: "Hem tingut canvis importants i necessitem temps, però el partit és interessant per adonar-nos on som".





No se sap el que passarà, però el que sí està clar és que els de Koeman ho tindran complicat no només pel rival que tindran davant sinó per la situació de vestidor. A les lesions del Kun Agüero, Dest, Dembélé i Ansu Fati se suma la del davanter Braithwaite, que es va retirar amb molèsties en l'últim partit i ara s'ha confirmat que té una lesió de llarga durada.





El Bayern de Munic, per la seva banda, va viatjar a Barcelona aquest dilluns per poder exercitar-se sobre el terreny de joc i descansar de cara al partit. Ho va fer amb un total de 25 jugadors, ja que Negelsmann no va voler deixar ningú a Alemanya.





Manuel Neuer, porter del Bayern, pensa que, encara que porten cinc victòries consecutives, ho tindran difícil al Camp Nou. Considera que es tracta "d'uun partidàs per començar" i que estarà "ajustat". Per això opina que el més important és que es comuniquin molt i apliquin "totes les coses importants" que han practicat en els entrenaments.