Sánchez i Aragonès inauguraran la taula de diàleg i marxaran després per deixar treballar els equips

El president de Govern, Pedro Sánchez, i el de la Generalitat, Pere Aragonès, inauguraran aquest dimecres la nova etapa de la taula de diàleg entre els seus dos Executius, encara que només es quedaran a el principi de la reunió, que tindrà lloc a Barcelona a primera hora de la tarda. Després, marxaran i deixaran treballar als seus respectius equips, segons informen a Europa Press fonts de Moncloa.





Això sí, els dos mandataris seran els encarregats de prefixar els objectius i abordar la metodologia de la taula de diàleg en una reunió prèvia que mantindran els dos sols abans de la trobada de la taula de diàleg.





Per part de Govern, la delegació que presidirà Sánchez estarà formada a més pel ministre de Presidència, Félix Bolaños; la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez; el ministre de Cultura i Esport, Miquel Iceta; i per la ministra de Transports, Raquel Sánchez, de la banda socialista; i per la vicepresidenta segona, Yolanda Díaz; i el ministre d'Universitats, Manuel Castells, de Unides Podem.





Pel que fa a la delegació de la Generalitat, els socis de la coalició encara no s'han posat d'acord sobre qui conformarà finalment el seu equip. L'última proposta de Junts, de seure a taula, entre d'altres, a dos expressos del Procés indultats pel Govern, ja ha estat rebutjada pel president català, d'ERC, Pere Aragonès, perquè no formen part de Govern.





Referent a això, Moncloa ha tornat a deixar clar que la taula de diàleg és un fòrum "entre governs", tot i que entén que és el Govern el que ha d'aprovar qui conforma la seva delegació, segons les fonts consultades.





Sánchez va confirmar aquest dilluns la seva assistència a la taula de diàleg, després de setmanes d'incertesa. Tant ERC com Junts feia dies reclamant la seva presència en aquest fòrum. Segons va explicar el president en una entrevista a TVE, recollida per Europa Press, la seva decisió respon al fet que ell sempre "ha defensat el diàleg entre catalans i la necessitat d'obrir un nou temps" de retrobament.





"Lideraré aquesta delegació de el Govern d'Espanya i tindré l'oportunitat de reunir-me amb el president de Catalunya i trobar-me amb les dues delegacions, i espero que avancem en aquesta línia de diàleg i retrobament", ha argumentat.