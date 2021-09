"Diplomático en el Madrid rojo": el testimoni del cònsol de Noruega a la rereguarda republicana

La perspectiva amb la qual s'analitza ara, tot i que malgrat el temps transcorregut no sempre amb la desitjable fredor, l'última contesa civil espanyola no disminueix l'interès dels testimonis deposats pels que la van viure o van sofrir. En alguns casos, no com a combatents, sinó com a espectadors o participants involuntaris. Aquest va ser el cas del ciutadà alemany Félix Schlayer, industrial establert a Espanya des de molts anys abans de la guerra i que quan va esclatar el conflicte exercia com a cònsol de Noruega, funció a la qual el govern d'Oslo, davant la fugida del ramat diplomàtica del Madrid republicà, va confirmar a més com a encarregat de Negocis. Tals memòries, titulades "Diplomático en el Madrid rojo" (Renaixement), van ser publicades primer a Dinamarca i Alemanya però que no es van traduir a l'espanyol fins al segle XXI.









Schlayer, que vivia a Torrelodones, va constatar les primeres conseqüències del conflicte quan, durant els primers dies, es desplaçava des del seu domicili a Madrid i es va ensopegar amb nombrosos controls de carretera i amb morts a les cunetes. Profundament commogut per l'espontània repressió patida per tots els que no s'havien significat en favor del Front Popular, molts dels quals no havien tingut cap intervenció en la preparació, ni en el desenvolupament de la insurrecció militar, Schlayer va dur a terme, conjuntament amb altres representants diplomàtics, particularment el de l'Argentina, i amb els membres del Comitè Internacional de la Creu Roja, una tasca fonamental d'auxili, assistència i asil a perseguits, utilitzant per a això principalment l'immoble en el qual es trobava el domicili oficial a la capital del representant noruec.







L'autor assenyala com a motor remot d'aquest enfrontament les conseqüències derivades de la primera guerra mundial en la relació entre patrons i obrers i considera que les eleccions de febrer de 1936 van ser fonamentalment fraudulentes. El va sorprendre comprovar com esclatava una fúria irracional que no atenia a raons perquè "no es tractava d'una persecució més o menys legal per tribunals o funcionaris públics, sinó de l'actuació arbitrària d'individus no legitimats" pel que "detenir algú era fàcil i els venjatius, envejosos, ofesos i simplement maliciosos servents, casolans, escombriaires, vigilants nocturns, treballador, empleats i altres així eren tants que només necessitaven fer una denúncia, fins i tot anònima, o anar a buscar ells mateixos (amb alguns companys i pistoles al cinturó) a les seves víctimes, de tal manera que les sis presons madrilenyes estaven funcionant al màxim rendiment".





Reflecteix el supòsit trasllat de presó dels interns a Madrid, que va acabar amb matances generalitzades a Paracuellos de Jarama i Torrejón d'Ardoz, qüestió sobre la qual l'historiador Javier Cervera diu en el pròleg que "aporta molta llum i col·loca en els seus justos termes la veritable responsabilitat de Carillo en aquells successos" (Schlayer li qualifica de "poc sincer") i elogia amb tota claredat l'actuació de l'anarquista Melchor Rodríguez que va acabar amb totes aquestes malifetes jugant-se de vegades la seva pròpia vida. També li mereix una opinió benèvola el socialista Prieto, però en canvi no estalvia crítiques, molt en particular contra Álvarez del Vayo, Galarza, Casares i Giral (que "va apartar la vista d'aquests fets" i va repartir armes indiscriminadament), tot i que també sobre Azaña, Miaja (a què considera inoperant i sense autoritat real) i fins i tot Alcalá Zamora, malgrat que aquest últim no va tenir cap intervenció directa en el conflicte.





Tant pel moment en què van ser escrites, com per la nacionalitat d'origen del seu autor i fins i tot per les seves pròpies conviccions personals no es pot considerar que les memòries de Schlayer siguin un testimoni imparcial, però això no menysté el seu valor documental sobre uns fets que, al marge de valoracions subjectives, van ser en línies generals tal qual es relaten.