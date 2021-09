Científics alemanys ensenyen a vaques a anar al bany per disminuir la contaminació

vaca @ep





En una granja en la qual les vaques fan les seves necessitats lliurement mentre pasturen, l'acumulació i propagació de residus sol contaminar el sòl i els cursos d'aigua locals.





Això pot controlar-se tancant a les vaques en estables, però en aquests espais tancats seva orina i femta es combinen per crear amoníac, un gas d'efecte hivernacle indirecte.





En un article publicat a la revista 'Current Biology', investigadors demostren que les vaques poden ser entrenades per utilitzar latrines, el que permet recollir i tractar les deixalles, netejant així l'estable, reduint la contaminació de l'aire i creant granges més obertes i respectuoses amb els animals.





"Normalment s'assumeix que el bestiar no és capaç de controlar la defecació o la micció --diu el coautor Jan Langbein, psicòleg animal de l'Institut de Recerca de Biologia d'Animals de Granja (FBN) a Alemanya, però ell i el seu equip van qüestionar aquest pensament--. El bestiar, com molts altres animals o animals de granja, és bastant intel·ligent i pot aprendre molt, per què no van a poder aprendre a utilitzar una latrina ".





Per ensenyar als vedells a fer les seves necessitats, un procés que van denominar entrenament MooLoo, l'equip de recerca, amb científics de FBN, FLI (Alemanya) i la Universitat d'Auckland (Nova Zelanda), va treballar a l'inrevés. Van començar per recompensar els vedells quan orinaven a la latrina, i després els van permetre acostar-se a les latrines des de fora quan necessitaven orinar.





El amoníac produït en les deixalles de les vaques no contribueix directament al canvi climàtic, però quan es filtra a terra, els microbis el converteixen en òxid nitrós, el tercer gas d'efecte hivernacle més important després de l'metà i el diòxid de carboni. L'agricultura és la major font d'emissions d'amoníac, i la ramaderia representa més de la meitat d'aquesta contribució.





"Cal intentar incloure els animals en el procés i entrenar-los perquè segueixin el que han d'aprendre - diu Langbein--. Suposàvem que seria possible entrenar als animals, però no sabíem fins a quin punt".





Per fomentar l'ús de la latrina, els investigadors volien que els vedells associessin el fet d'orinar fora de la latrina amb una experiència desagradable. "Com a càstig, primer fem servir uns auriculars a l'orella i vam reproduir un so molt desagradable cada vegada que orinaven fora --explica Langbein--. Pensem que això castigaria els animals, no de forma massa aversiva, però no els importava. A la fin , un rajolí d'aigua va funcionar bé com dissuasió suau ".





En el transcurs d'unes setmanes, l'equip d'investigació va aconseguir entrenar a 11 de les 16 vedelles de l'experiment. Sorprenentment, els vedells van mostrar un nivell de rendiment comparable al dels nens i superior al dels nens molt petits.





Langbein és optimista i creu que, amb més entrenament, aquest percentatge d'èxit pot millorar encara més. "Després de deu, quinze, vint anys d'investigació amb el bestiar, sabem que els animals tenen una personalitat, i manegen les coses de manera diferent. No són tots iguals", afegeix.





Ara que els investigadors saben com entrenar a les vaques perquè facin les seves necessitats, volen traslladar els seus resultats a allotjaments reals per al bestiar i a sistemes exteriors. Langbein espera que "en uns anys totes les vaques vagin al bany", diu.