Un home ofereix 50 euros a una mare a canvi de sexe amb les seves filles de 10 i 12 anys

Pixabay





Un client d'un hotel alacantí serà jutjat aquest dimecres per haver ofert a una mare, allotjada al mateix hotel que ell, 50 euros a canvi de tenir sexe amb les seves filles de 10 i 12 anys.

L'hoste li va demanar a la dona que enviés a una de les dues a la seva habitació.







La mare de les nenes va denunciar els fets i el presumpte pedòfil serà jutjat a l'Audiència Provincial d'Alacant aquest dimecres. La Fiscalia demana cinc anys i deu mesos de presó per a ell per un presumpte delicte de corrupció de menors i per un altre d'abús sexual a una adolescent de 16 anys en grau de temptativa.





Segons va denunciar la mare de les nenes, a l'ella negar-se a la proposta de l'hoste, aquest va agafar a una altra de les menors (la de 16 anys) pel coll i li va intentar fer un petò.





Els fets van passar el 4 de gener de 2018 i serà ara quan sigui jutjat. A més, el ministeri públic vol que se li imposi la mesura de llibertat vigilada durant onze anys i que participi en programes d'educació sexual. D'altra banda, sol·licita que no pugui exercir cap treball que impliqui contacte amb menors durant al menys 13 anys.