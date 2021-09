El regidor Eloi Badia continua ignorant i censurant a les Associacions de Veïns barcelonines

La guerra entre Eloi Badia , el polèmic regidor d'Ada Colau a Barcelona i les associacions de veïns ja fa massa temps enquistada i no és res de nou per als barcelonins.





Amb un insòlit missatge que ha compartit al Twitter Airenet, Associació que representa 20 AAVV de Barcelona, Sant Adrià i Badalona dedicades a lluitar contra la contaminació en les zones al voltant de al Fòrum de Barcelona es dirigeixen així a Badia: "Eloi Badia, com a responsable d'EDAR de l'Besòs, has d'assignar fons per reparar el col·lector de Llevant. Estem en emergència climàtica però ignora les evidències de contaminació que tenim des de fa anys. Algú que copiï a Badia, que ens manté bloquejats ".





Eloi Badia @ep





I per què insòlit? Perquè com a mínim, es pot titllar de 'estrany' que Eloi Badia, que té el càrrec de regidor d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica de l'Ajuntament de Barcelona, bloquegi a una associació de veïns que justament lluita per protegir el medi ambient de la ciutat comtal . I resulta gairebé patològic que aquests hagin de demanar als tuiters que l'hi comuniquin amb un servidor públic perquè aquest va suprimint les vies de contacte amb els seus ciutadans en xarxes socials en un acte de censura inadmissible.





La guerra entre el polèmic regidor de Colau i les associacions veïnals ja fa massa temps enquistada. Aquest març fins 16 associacions de veïns de Barcelona van demanar la dimissió de Badia, a qui acusen d'incomplir "els compromisos que va adquirir amb la ciutadania quan va agafar l'acta de regidor" a més de titllar de "nefasta" la seva gestió.





El comunicat estava signat per l'Associació de Veïns Gràcia NordVallcarca; Associació de Comerciants de Vallcarca; Associació de Veïns Vallcarca-Penitents; Associació de Veïns Vallcarca-Baró de la Barre; Associació Grup d'Estudis Coll-Vallcarca; Associació de Veïns Pro-Vallcarca; Associació de Veïns Amics de l'Bosc Turull; Moviment Diagonal Mar; Associació de Veïns Front Marítim de Barcelona; Associació de Veïns Diagonal Mar; Coordinadora Veïnal Metropolitana Airenet; Plataforma Stop Tanatori-Sants Montjuïc; Associació de Veïns i Veïnes de el Barri de l'Besòs; Associació de Veïns i Veïnes Barri de Maresme i Associació ZonaForum.





Canviarà la seva actitud Badia o només ho farà poc abans de les eleccions municipals. Escoltant així als veïns, no és d'estranyar que quan arriben les seves festes de barri abucheen fins a la seva mateixa alcaldessa i cap, Ada Colau . Aquest va ser el cas de l'Barri de Gràcia on el regidor té fama de "poc treballador" per dir-ho de manera amable.





Seguirem informant ...