La reforma de les pensions es durà per davant la "pagueta compensatòria" de la gent gran

Els jubilats cobren, a més de la seva pensió, una pagueta compensatòria. Es tracta d'un abonament que es porta a terme a any vençut a tots els pensionistes sempre que la revalorització efectuada a inicis de l'any en base a la previsió d'IPC es vegi desviada si a la fi de l'exercici la inflació és superior a la pujada. Normalment l'abonament es realitza al febrer de l'any següent i el 2022 serà l'última vegada que s'efectuï.





Així, l'any vinent arriba amb un nou maldecap per als jubilats a causa de la nova reforma de les pensions en la qual es troba treballant el Ministeri de la Seguretat Social.





Per començar, aquesta reforma modificarà la forma en què es calculen les quantitats que reben els pensionistes. D'aquesta manera, a partir de 2022 es farà servir la mitjana de l'any anterior en lloc de la inflació prevista per a aquest mateix any. Això vol dir que la quantia de la pensió dels jubilats es calcularà segons l'IPC dels mesos compresos entre juliol i desembre de l'any previ.





Per aquesta raó, la variació de l'IPC no podrà ser desviada i els jubilats no podran rebre aquesta pagueta compensatòria. Així doncs, serà la del 2022 l'última que rebin, amb total probabilitat al llarg del mes de febrer. Ho faran tenint en compte l'IPC d'aquest curs, que rondarà aproximadament els 200 euros.





2021, TAMBÉ UN MAL ANY PER ALS PENSIONISTES





Aquest 2021, d'altra banda, està afectant negativament els pensionistes per diverses raons. Les pensions contributives han augmentat un 0,9%, ja que es pensava que l'IPC s'incrementaria a lla mateixa vegada. Però la pujada del preu de la llum i també el dels carburants ha provocat que la inflació hagi pujat fins al 3,3%.





Aquesta situació farà que els pensionistes cobrin aproximadament una pensions de l'1,3% per sota de la inflació real. Aquesta és la raó per la qual al febrer de 2022 rebran 200 euros per compensar-ho i les seves pensions seran més altes aquest any. Però mai més tornaran a cobrar aquesta compensació encara que sigui necessària.