És possible que un propietari demani 1.200 euros per un pis de 20 metres quadrats a Barcelona? Doncs sembla que sí, ia més amenacen amb desallotjar-te si fas el que tu consideris oportú dins de la propietat. Aquest dimarts, a CatalunyaPress, us portem un altre exemple de lloguer incomprensible a la capital catalana.





Captura d'Idealista





Sens dubte, és un dels exemples de lloguer més estranys que hem trobat. Els propietaris ofereixen un pis situat dins d'un hostal, per la qual cosa es pot suposar que és una de les habitacions de l'establiment.





Es podria esperar que a l'estar dins d'un hostal, la neteja corregués a càrrec dels propietaris i per això el preu fos tan alt. Però no, si vols que passin a netejar el teu habitació / apartament / zulo hauràs de pagar-los 15 euros en cada ocasió que ho sol·licitis. Tampoc inclou les despeses de llum i aigua, cobrant 30 euros al mes si viu una persona, 50 si viuen dos i 70 euros si viu una família - perquè sí, els que lloguen el supòsit pis / habitació / zulo creuen que una família pot conviure en un espai de 20 metres quadrats-.





Captura d'Idealista @ep





Però la sorpresa no s'acaba aquí: els propietaris amenacen amb desalllotjar-te instantàniament si no compleixes les normes que ells imposen: no es podin fer festes ni fumar, i tampoc es pot convidar a terceres persones a el domicili sense que ho aprovi el conserge. És a dir, els amos, a més de cobrar-te, et faran de pares - i dels dolents, dels que et fan fora de casa quan no compleixes-. No cal dir que es tracta de clàusules totalment il·legals.





Captura d'Idealista





En aquest cas, a l'anunci es proporciona la direcció exacta del domicili, situat al carrer de Roger de Flor, 296. En aquesta direcció no apareix cap hostal, però just al costat sí, al 294.





Es tracta de l'Hostal Barcelona Rooms, que té pàgina a Booking i anuncia el mateix pis d'Idealista com una habitació del seu establiment. És a dir, en aquest cas ens trobem amb un empresari hoteler ficant-se al mercat dels pisos de lloguer.





Captura de Booking





No obstant això, en aquest cas els propietaris han desestimat la idea de respectar la Llei Catalana que regula els preus de lloguer i han posat un pis amb una superfície de 20 metres quadrats a 1.200 euros. És a dir, a 60 euros el metre quadrat, una xifra molt allunyada del que hauria de ser el seu preu real segons la llei, que calcula que un pis en aquesta direcció pot oscil·lar entre els 24,58 € / m2 i els 28,36 € / m2.





Per això, el pis hauria de valer entre 491'6 i 567,2 euros a el mes, i només podria superar aquest barem un 10% si el pis tingués unes condicions òptimes, que no és el cas.