CaixaBank patrocina les fires de Fira de Lleida

@EP





CaixaBank i Fira de Lleida han renovat l'acord de col·laboració pel qual l'entitat financera es converteix en patrocinadora principal de les fires i altres actes de caràcter similar que organitzi l'entitat firal.





El president del Patronat de la Fundació Fira de Lleida i alcalde de la ciutat, Miquel Pueyo, i el director de Banca d'Institucions de CaixaBank a la direcció territorial Catalunya, Joaquim Macià, han signat el contracte de patrocini aquest dimarts, han informat la entitat i el banc en un comunicat conjunt.





Joaquim Macià ha destacat que l'acord de patrocini amb Fira de Lleida és una mostra del compromís de l'entitat amb Lleida i amb les empreses del territori, "de les que la Fira és un dels principals aparadors".





L'alcalde ha agraït a CaixaBank la seva implicació amb la societat lleidatana en general i amb la fira en particular i ha expressat la seva satisfacció perquè l'entitat patrocini alguns dels certàmens que Fira de Lleida organitza, com és la Fira de Sant Miquel, "que constitueix una important plataforma de suport a el món agrari, especialment en aquests moments de pandèmia".





Pueyo ha afegit que per a la ciutat, per al territori i per a la Fira de Lleida "la celebració de Sant Miquel i de Municipàlia són un repte capital en termes econòmics i també en termes de recuperació de la confiança i el prestigi".