El jutge processa per terrorisme a 13 presumptes membres dels CDR

El jutge de l'Audiència Nacional Manuel García-Castelló ha processat per pertinença a organització terrorista als 13 presumptes membres dels Comitès de Defensa de la República (CDR) vinculats a la 'Operació Judes', seguint així el criteri de la Fiscalia. A més, a nou d'ells els imputa tinença, dipòsit i fabricació de substàncies o aparells explosius i inflamables de caràcter terrorista.





El titular del Jutjat Central d'Instrucció Número 6 considera que aquest grup formava dins dels CDR l'anomenat Equip de Resposta Tàctica (ERT), una suposada cèl·lula integrada per un nucli radicalitzat compost per individus procedents de diferents CDR.





La creació d'aquesta cèl·lula ve motivada, segons el jutge, per la necessitat de comptar dins de l'estructura dels CDR amb un grup clandestí d'individus de la màxima confiança i que es mostressin totalment lliurats a "la causa", havent-los estat encarregades la realització de les accions més sensibles.





Tots els investigats, diu l'instructor, comparteixen principis ideològics favorables a la independència i a l'activisme radical per aconseguir-la. El seu objectiu final com a organització seria aconseguir la independència de Catalunya, emprant suposadament per a això la violència en la seva màxima expressió.