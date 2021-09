El Govern central no s'hauria assegut a la taula de diàleg amb membres que no fossin de l'Executiu català

La ministra de Política Territorial i Portaveu del Govern central, Isabel Rodríguez, ha assegurat aquest dimarts que el Govern no s'hauria assegut a la Taula de Diàleg amb Catalunya si aquesta estigués integrada per persones que no formessin part de Govern de la Generalitat.





Així ho ha afirmat Isabel Rodríguez durant la roda de premsa posterior a Consell de Ministres a l'ésser preguntada si el Govern s'hauria assegut a la taula de diàleg, en el cas que el president de la Generalitat no hagués desautoritzat la delegació proposada per Junts i integrada, entre altres, pel secretari general de Junts, Jordi Sánchez i del vicepresident del partit i exconseller Jordi Turull.





Isabel Rodríguez/ @Moncloa







"Absolutament no", ha etzibat la portaveu de l'Executiu recordant, tot seguit, que el marc de la taula de diàleg sempre ha estat el de dues delegacions de treball formades per membres de tots dos governs. "No entenem un altre marc i per això donem suport a la proposta que acaba de llançar el president de la Generalitat", ha recalcat a el temps que assenyalava que Pere Aragonès té la legitimitat per elegir els representants de la Generalitat en aquesta Mesa.





Tot i això, no ha volgut fer una valoració de la delegació presentada per Junts, que incloïa a dues expressos del rocés independentista indultats pel Govern - "no els faré cap comentari al respecte dels partits que componen el Govern de la Generalitat ", ha dit-- i tampoc ha respost a les preguntes, formulades en dues ocasions pels periodistes, sobre si creu que Junts o l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, estan intentant boicotejar la taula de diàleg amb Catalunya.





EL GOVERN DEFENSA LA LEGITIMITAT DE LA TAULA





En tot cas, fonts de Moncloa expliquen que el Govern té clar que malgrat les tensions entre els socis d'Executiu català, i la possible absència de Junts, la taula de diàleg té tota la legitimitat, ja que en ella estarà presentada la Generalitat , ni més ni menys que pel seu president, i així ho reiteren les fonts consultades.





"La nostra interlocució i la nostra via està amb el president actual de la Generalitat i no tinc més que comentar al respecte", ha assenyalat Rodríguez en una de les ocasions durant la roda de premsa.





En un altre moment de la seva intervenció i a l'ésser preguntada si no tem que Junts frustri el diàleg amb propostes com la d'avui, amb una delegació que incloïa a expresos de el procés independentista, la portaveu de l'Executiu ha insistit que mostren "absolut respecte" per la delegació de Govern de la Generalitat.





Tampoc ha respost si Moncloa ha cridat a la Generalitat al conèixer la proposta de Junts, però sí que ha volgut deixar clar que el president Aragonès és la persona "legitimada" per elegir els integrants de la taula, com també ho és, segons ha dit , el president de Govern Pedro Sánchez, per elegir les persones que representaran a Govern.





SÁNCHEZ I ARAGONÉS "VALORARAN" SEVA PRESÈNCIA A LA TAULA





En aquest punt, Isabel Rodríguez ha afirmat que els detalls de el format de la Mesa de Diàleg s'estan ultimant però ha assenyalat que abans de la reunió de treball, es produirà una trobada entre Pedro Sánchez i Pere Aragonès i tots dos "valoraran" la seva presència a la Mesa.





La previsió és que després d'aquest primer encontre bilateral, que serà a les 15.00 hores, tots dos compareguin davant els mitjans de comunicació. A continuació, al voltant de les 17.00 hores, tindrà lloc la reunió bilateral de les delegacions de Govern i la Generalitat, presidides per Sánchez i Aragonés.





En ella, està previst que els mandataris informin la resta d'assistents de les conclusions a què han arribat i, després d'això, abandonin la reunió quan considerin, perquè els equips continuïn treballant.





Per la part de Govern, el coordinador designat per a aquests treballs és el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, que estarà acompanyat de la vicepresidenta segona, Yolanda Díaz i els ministres de Cultura --Miquel Iceta--, d'Universitats --Manuel Castells -, la ministra de Transports --Raquel Sánchez- i la pròpia Portaveu de l'Executiu, Isabel Rodríguez, com a ministra de Política Territorial.





Pel que fa a l'agenda, Rodríguez ha afirmat que els tres eixos fonamentals de la que proposa el Govern són els mateixos que tenen gran importància per a tot Espanya: acabar de superar la pandèmia, recuperar el país econòmicament amb èxit de la crisi sanitària i "el més il·lusionant ", afrontar un procés de modernització de l'economia que generi millors llocs de treball i que d'oportunitats a totes les persones i generi un creixement just.





Segons la portaveu de l'Executiu, Catalunya no pot quedar-se al marge de la modernització, atès que suposa el 20 per cent de el PIB d'Espanya i és "motor fonamental des del punt de vista de la indústria i la innovació".





Per això, ha insistit que ha de participar de la recuperació en un moment "crucial" i "esperançador" per a Espanya en què l'Executiu té el "repte importantíssim" de "executar aquests 140.000 milions d'euros" que provindran de la Unió Europea . "Entenem que el context en què ens movem després d'aquesta pandèmia implica el compromís de tots i estem convençuts que és el desig de la immensa majoria de catalans i catalanes", ha recalcat.





Tot i això, ha volgut deixar clar que tot i que la voluntat de Govern és la de la retrobada i el diàleg tampoc es vol amagar que es tracta d'una situació que s'ha vingut tensant i passant des de fa 10 anys amb moments fins i tot de violència.





"PORTARÀ UN TEMPS"





Per això, ha explicat que els treballs "no acaben demà" sinó que comencen i "portarà un temps" en què el Govern "està disposat a seguir aprofundint en l'agenda de la retrobada".





La ministra s'ha mostrat optimista i ha afirmat que avui es pot dir que "estem millor que ahir i que fa un any a Catalunya" i això, ha assenyalat, "cal celebrar-ho i cal seguir avançant en aquesta direcció, és la voluntat del Govern".





Pel que fa a la paralització de l'ampliació del Prat, per a la qual s'anaven a destinar 1.700 milions d'euros, ha lamentat que "es trenquessin els treballs" perquè es tracta d'una "gran inversió" que necessitaria de "gran consens". No obstant, ha lamentat que no s'hagi comptat amb aquest consens en el Govern de Catalunya.