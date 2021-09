Sanitat informa sobre un nou efecte secundari greu amb la vacuna d'AstraZeneca

L'Agència Espanyola del Medicament i Productes Sanitaris (AEMPS), dependent del Ministeri de Sanitat, ha informat que s'ha identificat la síndrome de Guillain-Barré (SGB) com una possible reacció adversa molt rara associada a la vacunació amb 'Vaxzevria', vacuna contra la Covid-19 d'AstraZeneca.





Fins al 31 de juliol s'han notificat a nivell mundial 833 casos de SGB després de l'administració d'aquesta vacuna, en el context de més de 592 milions de dosis administrades fins al 25 de juliol. A Espanya s'han registrat 32 casos de SGB confirmat fins al 8 d'agost, amb prop de 9,6 milions de dosis administrades a aquesta mateixa data.





Aquesta alerta es produeix després que el Comitè per a l'Avaluació de Riscos en Farmacovigilància (PRAC) de l'Agència Europea de Medicaments (EMA) hagi avaluat les dades més recents sobre el risc d'aparició de SGB després de l'administració de la vacuna 'Vaxzevria ', incloent els casos notificats a nivell mundial en les campanyes de vacunació, la informació procedent dels assaigs clínics i de la literatura científica.





Aquest risc no s'ha identificat per a les vacunes d'ARNm, 'Comirnaty' (BioNTech / Pfizer) i 'Spikevax' (Moderna). El SGB és un trastorn del sistema immune molt poc freqüent que causa inflamació dels nervis perifèrics i pot resultar en dolor i / o adormiment, inicialment de les extremitats, debilitat muscular i dificultat per a la deambulació. En casos molt severs pot progressar a paràlisi. La majoria dels pacients es recuperen dels símptomes.





D'aquesta manera, es recomana als professionals sanitaris prestar atenció a la possible aparició de signes o símptomes de SGB per establir un diagnòstic i tractament el més precoçment possible, i explicar als vacunats que han de sol·licitar atenció mèdica immediata en cas que tals símptomes apareguin





Les persones que després de rebre aquesta vacuna presentin debilitat en les extremitats o a la cara; dificultats de coordinació en el moviment, al caminar o mantenir-se en peu; dolor i formigueig a les extremitats; dificultat per parlar, mastegar o empassar; visió doble o dificultat per moure els ulls, entre d'altres símptomes, han de buscar assistència mèdica immediata.





El PRAC ha conclòs que pot existir una relació causal entre l'administració d'aquesta vacuna i l'aparició de SGB, pel que s'inclourà en la fitxa tècnica i en el prospecte d'aquesta vacuna com una possible reacció adversa de freqüència d'aparició molt rara. En el passat mes de juliol es va introduir en la fitxa tècnica una advertència sobre aquest assumpte.