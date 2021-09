Un hotel rural d'un poble de Toledo surt a subhasta pública per un euro

Hotel rural @ep





El portal de subhastes en línia Escrapalia.com ha posada a la venda un hotel rural, situat a La Iglesuela del Tiétar, a la província de Toledo, a un preu de sortida d'un euro.





La subhasta extrajudicial, que prové de la liquidació d'una empresa ubicada a la província de Toledo, estarà oberta des del 14 de setembre fins al 16 de novembre a les 12:30 hores.





El Tejarejo, nom de l'hotel, el valor de taxació és de 617.000 euros, compta amb 719 metres quadrats útils i 37.000 de parcel·la i disposa de 9 habitacions amb capacitat de dos a quatre persones, a més d'albergar una zona d'aparcament, piscina exterior amb àrea de jardí i terrassa, sauna, tres sales per a reunions, restaurant, bar-saló, biblioteca i dues sales de cinema.





L'immoble, situat a en un espai natural entre la Serra de Gredos i la Vall del Tiétar, a 115 quilòmetres de Madrid, 120 de Toledo i 90 d'Àvila.





Segons Escrapalia.com, qualsevol persona particular, fons d'inversió o empresa pot accedir a una subhasta digital com aquesta, per al que ha de registrar-se gratuïtament al portal de subhastes en línia.





"Aquest format suposa facilitar l'accés a aquest tipus d'immobles, la majoria provinents dels principals despatxos concursals, també d'Administracions Públiques, entitats bancàries o grans empreses del IBEX 35, amb descomptes de fins al 90% de valor de mercat", ha afirmat la plataforma.





A l'ésser un immoble procés judicial, la seva transmissió es realitzarà amb l'administrador concursal. Un cop notificat el guanyador, s'acordaran els terminis amb aquesta entitat per signar el contracte d'arres com a garantia de compliment dels terminis per a la escripturació. En cas de no signar-, es procedirà a la compravenda directament.