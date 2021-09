'Assassinat a l'Orient Express' a partir d'aquest dimarts, al Teatre Condal

@EP





El Teatre Condal de Barcelona acollirà a partir d'aquest dimarts el clàssic d'Agatha Christe 'Assassinat a l'Orient Express' adaptat per Ken Ludwig i versionat per Alicia Serrat i Iván Morales, sent aquest últim el director de l'obra.





És la primera vegada que aquesta funció s'estrena a Europa en un muntatge de gran format, ha destacat Grup Focus en un comunicat aquest dimarts.





Eduard Farelo interpreta Hèrcules Poirot i Ruben Ametllé, David Bagés, Anna Barrachina, Clàudia Benito, Maira Ribera, Isabel Rocatti, Vanessa Segura, Javi Vélez i David Vert completen l'elenc d'actors.





La trama, situada a la dècada dels anys 30 de segle XX, arrenca quan Poirot, 1 excèntric belga que comença a llaurar-la reputació de ser, probablement, el millor detectiu del món, es troba a un vell amic que el convida a viatjar amb ell a l'Orient Express; aquí, coneixeran un grup de viatgers fins que, un matí, un d'ells és trobat assassinat al seu llit.





Morales ha posat en valor el lliurament de l'equip tècnic i artístic de l'obra teatral i ha defensat que Agatha Christie "és una autora a la qual reivindicar".