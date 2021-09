De Santi Millán a Miquel Montoro: arriben les entrevistes 'fake' a TV3

@EP





TV3 estrenarà la nit de dijous 'Fake night', un programa en què realitat, comèdia i ficció es combinen en una entrevista impossible, que serà conduït per Oriol Parreño, ha informat aquest dimarts la cadena en un comunicat.





El director de TV3, Vicent Sanchis, ha assegurat en la presentació: "L'entrevista és important i dóna sentit al programa. Però no és l'única cosa que es trobarà, també hi ha la bogeria i enginy de convertir-la en una cosa diferent". Sanchis ha explicat que "fer televisió és cada vegada més difícil, perquè cada vegada hi ha més competència, menys recursos i les fórmules s'esgoten".





El cap d'Entreteniment i Actualitat de TV3, Cristian Trepat, ha afirmat que els va cridar l'atenció la proposta "diferent, innovadora i molt arriscada" de la productora Brutal Media, amb la idea de subvertir el gènere de l'entrevista.





La productora executiva de Brutal Media, Carol Saliner, ha explicat que el protagonista del programa és Parreño, a qui TV3 ha encarregat un programa per fer història i els espectadors seran testimonis de com s'imagina que serà l'entrevista perfecta.





En els sis capítols que s'emetran apareixeran 35 cares conegudes com Santi Millán, Jorge Cadaval, Josep Cuní, Miquel Montoro, Quim Masferrer, Pilarin Bayés, Sergi López, Martina Klein, Toni Soler, Jair Domínguez i Raquel Sans, entre d'altres.





El director del programa, Pau Escribano, ha assenyalat que 'Fake night' "no és un format fàcil d'explicar, però no és complicat d'entendre quan es veu", amb entrevistes reals amb una part de ficció.