Jordi Sànchez culpa el Gobierno de "vetar" la seva proposta de noms a la taula de diàleg

@EP





El secretari general de Junts, Jordi Sànchez, ha acusat aquest dimarts al Govern de Pedro Sánchez de "vetar" la proposta de noms del partit per anar a la taula de diàleg, i ha deixat clar que no modificaran la delegació que plantejaven, que integrava ell mateix; el vicepresident de la Generalitat, Jordi Puigneró; l'exconseller i vicepresident del partit, Jordi Turull, i la líder de Junts al Congrés, Miriam Nogueras.







Així ho ha manifestat en roda de premsa, després que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, hagi deixat a Junts fora de la taula a l'espera que renovin la seva proposta de noms per a la taula de diàleg, al·legant que la comitiva catalana d'estar formada per membres de Govern, tal com havia acordat amb Junts, segons el president.





Sànchez ha negat que existís tal acord verbal entre ell i Aragonès perquè els integrants de la delegació catalana fossin membres de Govern, ha rebutjat que la decisió del president de la Generalitat obri "cap crisi" a l'Executiu català i que, malgrat no agradar-los, no responsabilitzen ERC i ho accepten.





Sànchez ha argumentat que, donada la relació que manté amb Aragonès, no veu concebible que hagi rebutjat la delegació de Junts a iniciativa pròpia: "La no ratificació dels noms proposats, té la mateixa explicació que la desaparició d'Oriol Junqueras de la proposta que ERC va fer a principis d'estiu ".





En la seva opinió, la decisió del president de la Generalitat és un "error", però ha negat que això suposi un fracàs o posi en qüestió el lideratge d'Aragonès i el mateix Govern.

També ha replicat a Aragonès que la lleialtat de Junts amb ERC ha estat "absoluta", i ha explicat que, malgrat les seves converses amb Aragonès i que no estava en contra que els integrants de la taula fossin membres de Govern, finalment es va decidir que la composició la decidirien els partits.





Així, ha constatat que el seu partit no s'ha oposat als noms plantejats per ERC -els membres de Govern de Junts han signat l'acord de Govern pel qual s'accepta als consellers d'ERC com a membres de la comitiva catalana a la taula- , i ha lamentat la "ràpida reacció de la Moncloa, deixant clar el suport absolut" a la decisió d'Aragonès.





Malgrat tot, Sànchez ha allargat la mà a Aragonès perquè Junts pugui participar en la delegació catalana de la taula si així ho considera, sense que això els obligui a canviar la proposta de noms, i ha afegit que seria una "mala praxi acceptar , d'entrada, les condicions i exigències que el Govern espanyol planteja ".