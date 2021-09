El 'culebrot' previ a la taula de diàleg: això és el que ha passat en les últimes 24 hores

@EP





El president de Govern, Pedro Sánchez, i el de la Generalitat, Pere Aragonès, inauguren aquest dimecres la nova etapa de la taula de diàleg per resoldre l'anomenat "conflicte català", amb una reunió que tindrà lloc a Barcelona, i que arriba a un moment especialment crític per als socis de Govern, immersos en una disputa que ha deixat de moment a Junts fora de les negociacions amb l'Executiu central.





La intenció de Junts de seure a la taula a dirigents aliens a Govern, entre ells, dos dels condemnats pel procés independentista que van ser indultats pel Govern, ha portat a Aragonès a vetar la participació dels seus socis de coalició fins que no renovin la seva delegació. Ha estat la gota que ha fet vessar el got, després de setmanes de recels per part del partit de l'expresident català Carles Puigdemont cap a la taula de diàleg.





LA TAULA TÉ LEGITIMITAT SENSE JUNTS



Això no obstant, tant Aragonès com Sánchez han deixat clara la seva determinació de seguir endavant amb els treballs de la taula, i defensen la plena legitimitat d'aquest fòrum, encara que vagi a celebrar-se, amb tota probabilitat, sense un dels socis de l'Executiu català. És més, fonts governamentals expliquen que tot i aquestes tensions entre els socis, van a la cita de demà amb "bona impressió" perquè creuen que Aragonès "ho està donant tot" perquè el diàleg tingui èxit.





A més, les fonts consultades assenyalen que cada president té dret a elegir els integrants que vulgui en el seu equip, i resten importància a la previsible absència de Junts. El fonamental era, al seu judici, que els membres de la taula ho siguin també de Govern i, en aquest sentit, Moncloa ha aplaudit la decisió d'Aragonès.





DE QUÈ ES PARLARÀ?





Sobre els assumptes a tractar en la reunió, la tarda d'aquest dimarts els equips seguien treballant en els continguts i en l'ordre del dia, assumint les seves diferències al respecte: el Govern vol parlar de recuperació i de com restablir la convivència entre catalans amb la seva 'Agenda del 'retrobament', i els independentistes tornaran a posar sobre la taula el referèndum d'autodeterminació i l'amnistia.





Els detalls de la metodologia i l'ordre del dia els seguiran treballant Sánchez i Aragonès a la reunió que mantindran a soles abans de la taula, que serà a les 15.00 hores, després de la qual compareixeran davant els mitjans.





Després, a les 17.00 hores, es reunirà per fi la taula de diàleg, després de més d'un any i mig, amb Sánchez i Aragonès presidint les respectives delegacions. Tanmateix, la seva intenció és participar en l'arrencada, informar de les conclusions de la seva trobada privada, i deixar després que segueixin treballant els equips, ja sense la seva presència.





EL PRECEDENT





Es tracta de la segona vegada que el Govern i la Generalitat tracten de posar en marxa aquest fòrum, que va celebrar la seva primera i única reunió el febrer de 2020, encara amb l'anterior Govern de Quim Torra, i poc abans que esclatés la pandèmia del coronavirus.





Des de llavors, la represa d'aquests treballs s'ha anat posposant, primer, per la crisi sanitària, i després, per les reticències de Junts a celebrar-la, la sortida de Torra, i les posteriors eleccions catalanes de febrer de 2021.





L'arribada d'ERC a la presidència de la Generalitat el maig de 2021 va suposar un abans i un després en la relació entre l'administració catalana i el Govern central, tenint en compte les aliances que els socialistes portaven forjant amb els republicans des que li donessin la investidura Sánchez el gener de 2020.





D'aquí que aviat es va començar a parlar de reprendre els treballs d'aquesta taula de diàleg, que es van agilitzar després de la decisió de Govern de concedir els indults als polítics catalans presos, com a gest de "concòrdia" de l'Executiu per avançar en aquest camí cap a la reconstrucció de la convivència.





Ara, la taula torna a reunir-se, amb els seus integrants pràcticament renovats. De fet, per part de Govern central només repeteix Sánchez i el ministre d'Universitats i representants dels comuns, Manuel Castells. La nova delegació està composta pel ministre de la Presidència, Félix Bolaños, encarregat de coordinar els treballs; la portaveu i ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez; la de Transports, Raquel Sánchez; el de Cultura, Miquel Iceta; i la vicepresidenta segona, Yolanda Díaz.





L'ABSÈNCIA DE JUNTS



Pel que fa a la delegació catalana, els preparatius de la taula de diàleg han provocat una nova fractura entre els socis de Govern que finalment només enviaran representants d'ERC a la reunió, després que Aragonès hagi decidit deixar fora a Junts.





La polèmica ha saltat a primera hora del matí quan el Govern havia de reunir al seu Consell Executiu a les 9.30 per entre altres coses decidir la composició de la delegació catalana, però a les 09.37 els de Puigdemont han enviat als periodistes els noms dels seus candidats a participar de la reunió: el vicepresident de la Generalitat, Jordi Puigneró; el secretari general de Junts, Jordi Sànchez; el vicepresident del partit i exconseller, Jordi Turull; i la líder de Junts al Congrés, Miriam Nogueras.





La selecció de Junts ha irritat els republicans i el president i ha fet saber el seu "fort malestar" durant la reunió de Consell Executiu després de la que ha decidit anul·lar la roda de premsa del seu portaveu, Patricia Plaja, per sortir ell mateix a explicar que no acceptava els noms a proposta de Junts, perquè tres d'ells no formen part de la Generalitat.





Malgrat que l'acord que van segellar ERC i Junts per a la investidura d'Aragonès no concretava que els membres de la taula de diàleg havien de ser de la Generalitat diu textualment que 'la delegació serà escollida per consens i nomenada pel Govern--, Aragonès ha expressat en diverses ocasions que els membres havien de formar part de l'executiu català i que el considerava acordat amb Junts.





Així, ha acusat Junts de saltar-se l'acord i de manca de "lleialtat", també per fer públics els noms en el moment en què començava una reunió per escollir-los. El president català ha deixat la porta oberta a què Junts rectifiqui i puguin estar a la taula, però sembla complicat tenint en compte que el seu secretari general, Jordi Sànchez, ja ha dit que no tenen intenció de canviar la seva proposta. De fet, Sànchez ha assegurat que no hi havia tal acord amb Aragonès.





JUNTS CULPA A PEDRO SÁNCHEZ



Amb tot, Sànchez ha culpabilitzat el Govern -i no a Govern- del veto als seus candidats i preguntat pel motiu, el dirigent de Junts ha explicat que donada la relació que manté amb Aragonès, veu "inconcebible" que la idea de rebutjar els seus noms sigui del president català, així ha atribuït la responsabilitat a pressions de Govern.





No obstant això, des de Junts consideren que no hi ha cap "crisi" i, tot i que reconeixen que no els ha agradat la decisió d'Aragonès que titllen d'error, no responsabilitzen ERC del que ha passat.

Així, els consellers de Junts han signat l'Acord de Govern pel qual es nomena a Aragonès, a la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, i al conseller d'Empresa, Roger Torrent, que seran els que a priori defensaran la posició de la Generalitat enfront dels de Pedro Sánchez.