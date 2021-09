La unitat canina dels Mossos troba un cos sense vida al pantà d'Utxesa

@EP





La unitat canina dels Mossos d'Esquadra ha trobat aquest dimarts al migdia un cos sense vida al pantà d'Utxesa. L'avís s'ha fet a les 13.18h. L'autòpsia determinarà si es tracta d'una dona, veïna de la Bordeta, desapareguda al canal de Seròs fa una setmana.





La dona hauria caigut al canal dimarts passat, 7 de setembre, per causes que es desconeixen i des de llavors un operatiu format per Mossos d'Esquadra i Bombers de la Generalitat la buscava. La recerca ha comptat amb bussejadors, helicòpters i unitats canines, entre d'altres.