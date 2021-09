La taula de diàleg d'aquest dimecres: un passeig per Sánchez davant d'un independentisme dividit

Aquest dimarts, 24 hores abans que es produeixi la segona reunió de la taula de diàleg i primera per aquest Govern, la poca unitat que quedava en l'independentisme català ha saltat pels aires i segurament, aquesta sigui aprofitada pels socialistes per començar la negociació amb una posició de major fortalesa.





La taula bilateral es presenta com una partida d'escacs, on els dos governs hauran d'exposar les seves reclamacions i finalment, confeccionar un relat que convenci als dos costats per aconseguir l'objectiu final: desembullar el conflicte català que ja dura més d'una dècada.





En aquesta partida, els dos executius hauran de renunciar a part de les seves idees i comprar les de l'altre, hauran de cedir per poder rebre alguna cosa a canvi i, sobretot, hauran de saber jugar les seves cartes per vendre a l'opinió pública que han guanyat la negociació, encara que tots perdin - o tot el contrari-.





Pere Aragonès amb Pedro Sánchez @ep





En aquesta particular batalla, Pedro Sánchez està movent les peces a l'uníson. I a l'altra banda tenim a Catalunya, on els republicans capitanejats per Pere Aragonès decideixen moure un alfil, i els post-convergents mouen un peó, i així en cada jugada. La motivació de Junts no és guanyar la partida amb les seves idees, sinó fer-la injugable, i per això prendran sempre decisions inconnexes, contràries al seu soci de Govern, i sense cap finalitat més que enterrar per sempre la via del diàleg. Perquè ja se sap que els de Puigdemont no es mouen massa bé en l'acord.





I per això, aquest dimarts han deixat a Aragonès amb els pantalons baixats. Tots dos executius van acceptar una negociació "entre governs", i els republicans han estat summament curosos no convocant al seu màxim líder, Oriol Junqueras, per respectar els termes de la taula des d'un inici. Però els de JxCat no estan per aquestes i han decidit proposar quatre noms dels quals només un pertany a l'actual Executiu català. Una pedreta que els de Puigdemont han decidit posar per fer fracassar el diàleg abans que comenci sabent que només podien proposar a membres seus que pertanyin a la Generalitat.





Aragonès, respectant els termes en què es va convocar la taula, ha rebutjat les propostes del seu soci i anirà només acompanyat per dos membres del seu partit: Laura Vilagrà i Roger Torrent, que sí que pertanyen a l'actual Executiu català. Els tres republicans aniran a la taula de diàleg sense la suficient legitimitat per demanar res, perquè representen a un Govern amputat, en minoria i sense consens, amb poc marge per convèncer un Sánchez fort que se senti amb tot el seu Govern al darrere, inclosos els morats.





Els socialistes perdran molt poc a curt termini si la taula de diàleg fracassa perquè l'independentisme es descompon, i sempre podran dir que li van donar la mà a un enemic que no aclaria. Els que sí que poden sortir escaldats d'aquesta són els republicans, que van fer moure a l'independentisme cap a la renúncia de la unilateralitat per avançar a través del pacte. I si no s'aconsegueix res, quedaran deslegitimats per seguir portant el timó del sobiranisme a Catalunya.





Els que també poden treure un benefici clar enterrant el projecte pactista d'ERC són els de Junts, que sempre créixen en la confrontació. Per això, és previsible que segueixin duent a terme accions per acabar amb qualsevol opció de reconciliació entre catalans però fent veure que els dolents són els contraris.





I que vigilin al PSOE, perquè seguir alimentant el conflicte català i tenir al davant a l'independentisme unilateral de Junts podria ser el reclam perfecte perquè a la resta d'Espanya es torni a apostar per una dreta que "castigui" als sediciosos. Quan l'únic que importa és qui té la bandera més gran, el PP sap aixecar-la molt més ràpid, i els populistes de Vox mai l'han baixat.