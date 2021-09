​Units per Avançar aplaudeix el rebuig d'Aragonès als noms proposats per Junts

@EP





Units per Avançar insta al President Aragonès a tenir el coratge necessari per afrontar el diàleg entre els governs de Catalunya i d'Espanya, encara que aquesta iniciativa comporti una crisi de Govern a l'Executiu que presideix.

Consideren que la "designació dels representants de Junts per Catalunya a la Taula de diàleg amb el Govern d'Espanya constitueix un atac en tota regla, premeditat i calculat a la línia de flotació de l'esmentada Taula".





Així doncs, asseguren que "Units per Avançar aplaudeix el rebuig del President Aragonès als noms proposats per Junts per Catalunya, la majoria dels quals no formen part del Govern de la Generalitat".







D'altra banda, el partit "constata i subratlla l'existència d'una ampla majoria al Parlament de Catalunya favorable a la Taula de diàleg. Una majoria que cal respectar i gestionar".