Corea del Nord llança dos míssils balístics cap al Mar del Japó

Corea del Nord





Corea del Nord ha disparat aquest dimecres dos míssils balístics cap al Mar del Japó, segons han avisat les autoritats japoneses i sud-coreanes.





En un primer moment l'Estat Major Conjunt de Corea del Sud ha informat del llançament d'"un projectil no identificat". Més tard s'ha indicat que eren dos míssils balístics, informa l'agència sud-coreana Yonhap.





Així mateix, l'Estat Major sud-coreà ha precisat que el tret s'ha dut a terme des de la regió central del país poc després de migdia d'aquest dimecres. La Intelligència sud-coreana treballa amb els Estats Units en l'anàlisi de "informació addicional".





Posteriorment, el Govern del Japó ha advertit també sobre el llançament i el Ministeri de Defensa ha avançat que es creu que els míssils no han entrat en territori nipó, recull l'agència Kyodo.





"Els recents i repetits llançaments de míssils balístics i altres projectils per part de Corea del Nord són un problema greu per el Japó i la comunitat internacional en el seu conjunt", ha afirmat el ministeri.





Es tracta de la cinquena manifestació d'aquest tipus per part de Corea del Nord en aquest any i es produeix l'endemà passat que hagin culminat unes proves d'un nou tipus de míssils creuer de llarg abast, després de dos anys d'investigació.





Corea del Nord està subjecta a sancions internacionals a causa del seu programa d'armes nuclears, ja que les resolucions de Nacions Unides prohibeixen la prova de míssils balístics. No obstanta això, els míssils de creuer no estan subjectes a sancions perquè, a diferència dels balístics, no utilitzen la pròpia propulsió de manera constant.