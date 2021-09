EUA considera que Al-Qaeda podria ser una "amenaça" en dos anys

@ep





El director de l'Agència d'Intel·ligència de la Defensa dels Estats Units, el tinent general Scott D. Berrier, ha assegurat aquest dimarts que en un termini de dos anys que Al-Qaeda podria haver-se rearmat i estar llista per ser una "amenaça".





"L'avaluació actual, probablement conservadora, és que en un o dos anys Al-Qaeda hagi desenvolupat algun tipus de capacitat per, almenys, amenaçar la pàtria", ha dit Berrier durant un esdeveniment de Seguretat Nacional, informa 'The New Estafis'.





Si bé els talibà es van comprometre en els acords de pau amb els Estats Units de febrer de 2020 a no permetre que l'Afganistan fos utilitzat com a base d'operacions del terrorisme, a l'oficina de la Casa Blanca han arribat ja els primers informes que Al-Qaeda, tradicional aliat del grup insurgent, ja hauria portat a terme les seves primeres accions.





Berrier ha assenyalat que el repte ara és desenvolupar altres formes de "tenir accés" a l'Afganistan, alhora que les agències de Seguretat i Intelligència continuen amb les seves accions en relació a la Xina i Rússia.





Coincideix amb el tinent general Berrier, el sotsdirector de la CIA, David Cohen, qui també ha assenyalat que en un termini de dos anys Al-Qaeda tornarà a ser "una amenaça" per als Estats Units abans fins i tot que puguin ser detectats.





Tot i que les autoritats nord-americanes encara no han confirmat la presència d'antics líders d'Al-Qaeda a l'Afganistan després de l'arribada dels talibà al poder fa ara un mes, algunes informacions sostenen que l'antic cap de seguretat d'Usama bin Laden, Amin a l'Haq, hauria tornat al país.





No obstant això, la directora d'Intelligència Nacional, Avril D. Haines, ha descartat de moment que l'Afganistan sigui el major perill per a la seguretat dels Estats Units i ha apuntat cap al Iemen, Somàlia, Síria i el Iraq, com a potencials amenaces en aquest sentit.





Malgrat tot, les pròpies autoritats nord-americanes porten reconeixent des de fa mesos que la principal amenaça a la seguretat nacional dels Estats Units és el "terrorisme interior dels grups de l'extrema dreta i el supremacisme blanc".