Sabadell i BBVA tornen a pensar en una fusió

@EP





Al novembre de 2020 BBVA i Sabadell van estar fusionats durant onze dies; la relació va acabar de cop. Però a hora han tornat a parlar per acordar una altra nova possible fusió.





Josep Oliu vol jubilar-se com a vicepresident del BBVA, però en aquesta ocasió no vol aspirar a la Presidència. Cal assenyalar que aquest banc segueix imputat com persona jurídica, encara que el seu president Carlos Torres no ho estigui.





Per la seva banda, el Banc Sabadell ha fet molts moviments en els últims mesos. A l'abril va vendre la seva filial de rènting de vehicles, al juny va vendre la seva dipositaria institucional a BNP Paribas i al juliol va córrer la mateixa sort el seu negoci a Andorra, que va traspassar a MoraBanc.





D'altra banda, ha disminuït el nombre d'empleats en 1.800 i a aquests cal sumar els que s'acullin a l'ERO i que podria afectar la mateixa xifra de treballadors.





El problema el té el BBVA, que no té model de negoci definit. Ha fet un ERO per 2.935 treballadors i vol seguir reduint la plantilla. A més, té 9.700 milions d'euros. Per tant, Torres i Oliu parlen de fusionar-se una altra vegada, ja que al BBVA no ha de paralitzar-lo que el Sabadell s'hagi revaloritzat.