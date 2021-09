La dona de Schumacher explica que el pilot va tenir un mal pressentiment el dia del seu accident

@EP





Aquest dimecres s'estrena a Netflix el documental sobre la vida de Michael Schumacher, que va patir un accident fa set anys i mig i va quedar en estat vegetatiu. Poc se sap, des de llavors, de l'estat de salut de l'ex pilot de Fórmula 1, ja que la seva família ha volgut mantenir la privacitat. Fins ara.





El set vegades campió del món de Fórmula 1 és el protagonista d'un documental de 112 minuts en el qual es remorará la seva carrera i es parlarà del que va passar a l'estació d'esquí de Méribel, lloc on es va produir l'accident.





"No importa el que passi, faré tot el que pugui. Tots farem això. Fem tot el possible per millorar a Michael i assegurar-nos que se senti còmode i només perquè se senti com si estigués amb la seva família per continuar amb el nostre vincle", va dir la seva dona en declaracions per al documental publicades per The Sun.





"No sé si és només una mena de mur protector que tu mateixa lleves o si és perquè ets d'alguna manera ingènua, però simplement mai se'ns va acudir que una cosa podria succeir-li a Michael. Poc abans que succeís això a Méribel, em va dir: "La neu no és òptima. Podríem volar a Dubai i fer paracaigudisme allà".







Però van decidir quedar-se i Schumacher va patir un accident en el qual es va colpejar el cap amb unes roques. "Mai vaig culpar a Déu... Va ser realment mala sort, tota la mala sort que qualsevol podria tenir en la seva vida", va dir la seva dona.