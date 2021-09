Una adolescent es reuneix amb la seva mare després de passar 14 anys segrestada

Una adolescent finalment es va reunir amb la seva mare, més de 10 anys després que fos segrestada de casa a Florida (Estats Units) als 6 anys. El cas, que s'ha allargat més d'una dècada, va acabar amb un final feliç divendres quan Jacqueline Hernández, ara de 19 anys, i la seva mare, Angèlica Vences-Salgado, finalment es van abraçar per primer cop després de gairebé 14 anys.





El emocionant moment va ser capturat en una foto compartida pel Departament de Policia de Clermont en un comunicat de premsa. "Una filla segrestada es va reunir amb la seva mare com a resultat de la feina conjunta de la policia", va dir en un comunicat David Pezzutti, un agent especial adjunt a càrrec de les Investigacions de Seguretat Nacional d'Orlando. "Aquest és un gran exemple de com les associacions sòlides en l'aplicació de la llei poden funcionar per resoldre problemes sense importar la complexitat o la distància", afirmen en el comunicat.





Retrobament de la mare amb la seva filla - Departament de Policia de Clermont





Segons la policia de Clermont, Jacqueline va ser segrestada de casa seva a 2007 quan tenia 6 anys. El seu pare, Pablo Herández, de 43 anys, suposadament va estar darrere del segrest i el 27 de desembre de 2007 es va emetre una ordre d'arrest per segrest, segons NBC News i Wesh.





El 2 de setembre, Vences-Salgado va trucar a la Divisió de Detectius de el Departament de Policia de Clermont i va informar que havia rebut un missatge a les xarxes socials d'algú que deia ser la seva filla, va dir la policia en el seu comunicat de premsa. La persona li va dir a Vences-Salgado que estava a Mèxic i que volia reunir-se al Punt d'Entrada situat a la frontera a Laredo, Texas, el 10 de setembre.





La policia de Clermont va dir que diverses agències de policia, inclosa l'Oficina de Sheriff del Comtat d'Orange i les Investigacions de Seguretat Nacional, immediatament van començar a investigar i a establir plans per "interceptar la víctima" a la frontera per confirmar si realment era Jacqueline .





Aquest dia, poc abans de les 2 pm, els funcionaris van interceptar tant a Vences-Salgado com a Jacqueline i després van poder confirmar la identitat de la filla mitjançant documentació.





"Aquest és un excel·lent exemple del que es pot aconseguir quan diverses agències de policia i les seves respectives comunitats treballen en conjunt i mantenen línies obertes de comunicació", va dir el cap de policia de Clermont, Charles Broadway, en un comunicat.





En aquest moment, no està clar per què Jacqueline va decidir apropar-se a la seva mare just en aquell moment i quines van ser les condicions de la seva vida al llarg dels anys. El cap de Departament de Policia de Clermont, Michael McMaster, va dir a NBC News dimarts que actualment hi ha una ordre d'arrest activa per a Pablo, de 43 anys.