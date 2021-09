Roger Torrent arriba al TSJC citat per presumpta desobediència

@EP





El conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent, ha arribat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) sobre les 9.15 hores, uns 15 minuts abans de la seva citació per declarar per presumpta desobediència en la seva etapa com a president del Parlament.





Ha entrat acompanyat d'equip d'advocats i fins a les portes del Palau de Justícia una cinquantena de persones que han protestat contra el procediment, entre elles membres d'ERC i Junts, i la presidenta del Parlament, Laura Borràs.





Torrent està citat a declarar com investigat a les 9.30 hores i durant el dia també compareixeran davant la jutgessa instructora l'exsecretària quarta de la Cambra Adriana Delgado; l'exsecretari primer Eusebi Campdepadrós i l'exvicepresident primer de la Mesa de Parlament Josep Costa.