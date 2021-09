Busquen a un menor desaparegut després de sortir amb la seva mare de viatge que va ser trobada desorientada

Les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat busquen actualment a un menor de 13 anys d'edat veí d i Morón de la Frontera (Sevilla) i que pateix una discapacitat física, després que la seva mare sortís de viatge portant amb si i fos localitzada a la província de Segòvia "desorientada", donant explicacions "inconnexes". La dona ha manifetado haver matat suposadament a el noi a Madrid i haver-se desfet de l'cadàver, relat la veracitat o no encara està pendent d'aclarir.









L'assumpte gira al voltant d'un matrimoni de Morón amb dos fills al seu càrrec, una jove de 18 anys i un adolescent de 13 que pateix una discapacitat física, ja que els membres de el matrimoni s'haurien separat, comptant la dona a l'inici de la separació amb la custòdia dels dos fills, han confirmat a Europa Press fonts policials, que estan investigant els fets amb la geolocalització dels telèfons mòbils.







En aquest context, agents de la Guàrdia Civil haurien intervingut a la dona en una carretera de la província de Segòvia, on hi hauria detingut el seu cotxe, "desorientada" i manifestant declaracions "inconnexes" als funcionaris. La dona hauria relatat als agents que portava amb si al seu fill de 13 anys d'edat i que s'hauria desfet d'ell llançant-li a un contenidor, segons el seu testimoni.





CONTACTE AMB LA FAMÍLIA





A compte de l'estat de la dona, que presentaria alteracions mentals, la mateixa hauria estat traslladada a un centre hospitalari de Segòvia per rebre assistència mèdica, contactant la Guàrdia Civil amb el pare del millor i exparella de la dona, per interessar-se pel parador de l' noi.





Des Morón, el pare i la germana de el noi haurien manifestat als agents que pensaven que el noi estava amb la seva mare, sent informats de el testimoni d'aquesta dona.





Davant el relat de la dona respecte a què hauria matat el seu fill i s'hauria desprès del cadàver, el pare de la mateixa va acudir aquest passat dilluns a la Comissaria de la Policia Nacional de Morón per formular una denúncia per la desaparició de el noi.





VISTOS en aquest hotel





Fruit d'això, els agents de la Policia Nacional de Morón van visitar l'habitatge de la dona, esbrinant que la mateixa s'hauria desfet d'estris i s'hauria marxat el passat diumenge a la tarda de Morón portant a el noi amb ella.





A partir d'aquí, i segons les indagacions dels agents, haurien passat la nit de diumenge en un hotel de Talavera de la Reina (Toledo), on tots dos van ser vistos i des d'on haurien prosseguit el seu viatge, sent després la dona localitzada per la Guàrdia Civil a la situació ja descrita. En qualsevol cas, la Policia Nacional ha obert una investigació per localitzar el menor i aclarir la veracitat o no del testimoni de la seva mare.