Mor per Covid-19 a Sevilla una dona embarassada i els dos bessons que estava gestant

Una dona embarassada de dos bessons ha mort a l'UCI de l'Hospital Verge del Rocío de Sevilla després de passar 40 dies lluitant contra el Covid-19. Estava embarassada de dos bessons que tampoc han sobreviscut.





Les autoritats sanitàries, tot i els esforços, no van poder fer res per salvar els dos nadons que havia donat a llum fa poques hores, segons informa ABC. No és la primera embarassada que mor per Covid a Espanya: "La decisió de vacunar per grups d'edat ha deixat desprotejidas a les dones embarassades", explica a ConSalud Dr. Juan Lleó, cap de secció de Servei d'Obstetrícia i Ginecologia de l'Hospital Gregorio Marañón.





Fa un mes també va morir a Sevilla una altra embarassada a causa d'un tromboemolismo pulmonar massiu. segons informa el citat mitjà. No obstant això, en aquest cas el nadó va aconseguir sobreviure. De la mateixa manera, en Palmes de Gran Canària també va morir una dona de 28 anys que va donar a llum per cesària a causa del seu delicat estat de salut després de contraure el Covid-19.





El doctor Juan León recorda Consalud que "és essencial que les embarassades es vacunin i no el retardin, per evitar que entrin a l'UCI".