Un home recupera els 5.880€ que va deixar oblidats en un tren

Un home va oblidar una motxilla al tren AVE i al seu interior hi havia, a més d'un portàtil i un telèfon intel·ligent, 5.880 euros. Tot va ocórrer el passat dia 12 de setembre, quan el passatger va baixar del tren a Segòvia i no es va adonar que havia perdut la motxilla fins que va ser massa tard per tornar a pujar a agafar-la. Però tot ha acabat bé: l'ha recuperat.





A l'adonar-se del que havia passat, l'home va anar al control d'accessos de l'estació de Segòvia per avisar. Des d'allà es van posar en contacte amb el tren, que anava de camí a Valladolid. Per sort, la motxilla seguia al portamaletes on el passatger l'havia oblidat i l'interventor del tren la va custodiar fins arribar a l'estació de destinació i donar-la al guàrdia de seguretat.





Des d'allà la hi van lliurar a la Policia Nacional, que finalment l'hi va tornar al seu amo, que ja es trobava a Valladolid. Abans de lliurar-se-la, això sí, van comprovar que tot el que hi havia al seu interior li pertanyia.