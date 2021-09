Kiko Rivera podria haver estat infidel una altra vegada a Irene Rosales

Dies després d'una solitària tornada als escenaris en què no va estar acompanyat ni per la seva dona ni per la resta de la seva família, Kiko Rivera s'ha convertit en protagonista de la polèmica per haver estat presumptament deslleial, un cop més, a Irene Rosales . Així ho destapava aquest dimecres 'Sálvame', assegurant que es va veure al Dj besant amb una jove morena davant de diversos testimonis durant la seva bolo a Chipiona el cap de setmana.





Una infidelitat que podria donar a l'trast amb el seu matrimoni, ja que al seu dia Irene va deixar clar que no perdonaria "ni una més" a un Kiko que, per la seva banda, ha negat la major, apuntant que seria un dels seus amics el que va estar amb una noia durant el seu concert.





Immers en rumors de crisi perquè no s'ha deixat veure amb la mare de les seves filles en els últims temps, el fill d'Isabel Pantoja continua bolcat en els seus compromisos professionals i, intentant ignorar la polèmica es convertia en l'estrella de la inauguració d'una clínica a

Barcelona.





Kiko Rivera @ep





Un acte en el qual el vam veure relaxat, somrient i despreocupat tot i els rumors d'una nova infidelitat que se sumen a les informacions que apunten que podria no estar portant una vida de el tot ordenada i podria haver recaigut, amb la seva tornada a la feina, en els seus mals hàbits.





Aliè a tot, Kiko va gaudir de les mels de la fama passejant en limusina per la ciutat comtal molt més tranquil del que habitualment es deixa veure davant les càmeres.





Això sí, de la seva deslleialtat a Irene o dels seus hàbits de vida en els últims temps, ni paraula. Kiko dóna la callada per resposta i ni confirma ni desmenteix aquestes informacions que podrien posar la seva relació amb la sevillana a la corda fluixa un cop més.