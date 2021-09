Sofia Cristo confessa que va patir abusos sexuals amb cinc anys

Sofia Crist @ep





Aquest dimarts el reallity de Telecinco 'Secret Story: La casa dels secrets' va deixar atònits a tots els espectadors. La filla de Bárbara Rey, Sofia Cristo, va reconèixer haver patit abusos sexuals quan tan sols tenia 5 anys. La seva mare, a el conèixer la notícia, es va posar a plorar.





Després de relatar diversos episodis durs sobre la seva infància, com que va ser maltractada pel seu pare, Ángel Cristo, va llançar la bomba, afirmant que va patir abusos sexuals a la sala de casa de La Moraleja: "Un dia una persona, no puc dir qui ni ho diré mai, perdona, mare, amb cinc anys, vaig patir abusos sexuals d'aquesta persona, però jo no entenia que era això ", va explicar Sofia visiblement emocionada.





"Ho saben dos amics meus i la meva terapeuta. Mai he estat conscient que això em pogués afectar fins que he estat més gran i he vist com m'he relacionat", va explicar la filla de Bárbara Rey: "Mai l'hi he explicat al meu mare, s'està assabentant ara, i al meu germà, tampoc, perquè és una persona molt pròxima i mai he volgut explicar-ho ", va afirmar.





"Ho sento, mare", va dir Cristo entre llàgrimes. Bárbara Rey tampoc va poder contenir l'emoció: "Em sap greu no haver-me adonat de res. Per què no m'ho vas dir, la meva vida?", Va afirmar la coneguda vedet, sense deixar de plorar.





"És molt difícil fer-ho, tu no tens culpa de res", ha apuntat el presentador, amb afecte, mentre Cristo es disculpava. "Ara estic bé, però m'està removent moltíssim. Estic de puta mare, estic en el millor moment de la meva vida", afegia la concursant, per tal de tranquil·litzar a la seva mare.