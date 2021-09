Demostren que la quimioteràpia amb platí produeix Leucèmia mieloide aguda

@EP





Un grup d'investigadors de laboratori de Genòmica Biomèdica de l'Institut de Recerca de Barcelona (IRB) ha demostrat a través d'un estudi que la quimioteràpia basada en platí pot produir leucèmia mieloide aguda.





Aquests experts expliquen que les quimioteràpies danyen l'ADN de les cèl·lules canceroses per intentar eliminar-les. Però a més d'això, encara que aquest no sigui el seu objectiu, també pot danyar les cèl·lules sanes i fer-les mutar fins i tot després de finalitzar el tractament.





En aquest estudi liderat per la Dra. Núria López-Bigas han buscat les petjades que deixen les quimioteràpies basades en platí a les cèl·lules sanes.





"En aquest treball ens interessava particularment identificar les mutacions que la quimioteràpia provoca en les cèl·lules sanes per entendre si l'inici de la Leucèmia mieloide aguda és anterior o posterior a l'exposició dels pacients a les quimioteràpies", assenyala el Dr. Abel González Pérez . "En el cas de les quimioteràpies basades en platí, la detecció d'aquesta empremta mutacional en totes les cèl·lules de la Leucèmia mieloide aguda ens permet afirmar que el desenvolupament d'aquesta malaltia associada al tractament és posterior a l'exposició als fàrmacs".





No obstant això, no va passar el mateix amb un altre tipus de quimioteràpies, com les basades en 5-fluoruracilo o Capecitabina. Tot i associar-les també a la Leucèmia mieloide aguda, no deixen empremtes detectables en les cèl·lules sanes de la sang. Probablement, diuen, "per tenir un mecanisme d'acció diferent".





Hematopoesi clonal





La hematopoesi clonal és un fenomen comú que es troba lligat a l'envelliment en el qual les cèl·lules mare hematopoètiques o altres protenitores de cèl·lules sanguínies primerenques porten a la formació d'una subpoblació diferent de cèl·lules de la sang. És a dir, és un procés en el qual una cèl·lula hematopoètica es reprodueix més eficientment que altres.





Però a més de per l'envelliment, aquest fenomen s'associa també a una conseqüència d'algunes quimioteràpies. Si aquest procés comencés amb posterioritat a l'exposició a el tractament, les mutacions de les quimioteràpies basades en platí es podrien detecar. No obstant això, els autors de l'estudi no han pogut identificar-les, el que vol dir que l'inici d'aquest procés és anterior a el tractament, però s'accelera després de l'administració del fàrmac.