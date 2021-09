Torrent diu al TSJC que els lletrats no van recomanar parar resolucions independentistes

El conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat, Roger Torrent, ha dit en la seva declaració al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) com investigat per presumpta desobediència quan presidia el Parlament que els lletrats de la Cambra no van recomanar a la Taula parar la tramitació de les resolucions independentistes que ara s'investiguen per suposadament desobeir el Tribunal Constitucional (TC).





Roger Torrent





"Els serveis jurídics ens feien notar l'existència de les resolucions de el TC però alhora les titllaven de vagues, i en cap moment recomanaven la paralització", ha dit Torrent en declaracions als periodistes a l'explicar la seva declaració davant del tribunal.





En aquesta causa, el TSJC investiga exmembres de la Taula de Parlament per presumptament desobeir el TC al tramitar propostes de resolució relacionades amb el procés independentista, en concret una contra la sentència de l'1-O i que defensava el dret a l'autodeterminació i una altra que "reiterava la reprovació" a Rei.





Segons Torrent, "no hi ha cap resolució del TC que prohibeixi els debats parlamentaris", i ha mantingut que la Mesa de la Cambra ha de garantir el debat parlamentari.





Ha centrat la seva declaració en el deure de la Taula de protegir la llibertat d'expressió i els drets dels diputats, i ha lamentat que "si es censuren els temes sobre els quals es pot debatre o no, a la fin s'estan limitant els drets de els catalans ".





Torrent només ha contestat a les preguntes del seu advocat, Andreu Van den Eynde, i ha qualificat la causa com "un procediment injust que no de hauria de haver-se produït mai".





Ha sostingut que "el que ha fet la Taula de Parlament, tant en l'època de Carme Forcadell com la legislatura passada, ha estat sempre vetllar per la llibertat d'expressió dels diputats", i ha avisat que una eventual condemna suposaria un precedent nefast des del punt de vista democràtic i una vulneració de la inviolabilitat parlamentària, en les seves paraules.





En el mateix sentit, fonts jurídiques han explicat que Torrent ha plantejat al tribunal que condemnar-suposaria un "efecte dissuasori del debat" i ha assegurat que els lletrats de Parlament van assenyalar que les advertències de el TC eren desproporcionades.





PRIM: LA TAULA "HA DE GARANTIR EL DEBAT"





La exsecretària quarta de la Cambra Adriana Delgado, també investigada en la causa, ha declarat a continuació de Torrent --una hora abans del previst-- i també ha contestat només a les preguntes de la seva advocada, Olga Arderiu, mentre que aquest dimecres a la tarda també estan citats l'exsecretari primer Eusebi Campdepadrós i l'exvicepresident primer de la Mesa de Parlament Josep Costa.





En declaracions als periodistes després de declarar, Delgado ha mantingut que la Mesa ha de tindre un paper de garantia democràtica al Parlament i "no ha de ser un òrgan censor, sinó que precisament ha de garantir el debat polític".





Fonts jurídiques han explicat que Delgado ha explicat als magistrats que els lletrats de Parlament van assenyalar "ambigüitat" en els avisos de TC que suposadament van desobeir, pel que van considerar que no estaven obligats a paralitzar cap resolució parlamentària.