L'Audiència Nacional declara legal l'ordre d'Interior de cessar el coronel Pérez dels Cobos

L'Audiència Nacional ha declarat aquest dimecres legal l'ordre que va adoptar el Ministeri de l'Interior al cessar el coronel Diego Pérez dels Cobos de el lloc de cap de la Guàrdia Civil de Madrid quan subordinats seus investigaven sota la direcció d'una jutge la possible relació de la manifestació del 8M amb l'inici de contagis de coronavirus.





"Havent trencat la confiança, no té sentit la declaració de reincorporació a la destinació, mantenint a l'interessat en el mateix i imposant una relació professional sustentada, a més d'en motius reglats (idoneïtat), també, en aquesta circumstància subjectiva, com hem declarat, és a dir, per la pèrdua de la confiança, qualitat que acompanya i mediatitza el nomenament per a aquest càrrec i destí ", conclou la sentència.





D'aquesta manera, revoca la sentència de 31 de març de 2021, del Magistrat Jutge de el Jutjat Central del Contenciós-Administratiu nombre 8, que havia anul·lat la resolució administrativa, del Secretari d'Estat de Seguretat, que va disposar el cessament de Pérez dels Cobos com Coronel Cap de la Comandància de Madrid i la que la va confirmar en alçada, de el ministre de l'Interior.