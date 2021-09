El pacient amb Covid que va ingressar a la Plana i va rebre tractament amb ozonoteràpia rep l'alta hospitalària

UCI Covid-19 - Recursos @ep





El pacient amb Covid-19 que va ingressar a l'Hospital de La Plana, a Vila-real, i va rebre tractament amb ozonoteràpia per part d'un equip extern a el centre ha rebut l'alta hospitalària, segons han informat fonts sanitàries.





L'home va rebre l'alta aquest dimarts a la tarda després d'estar ingressat dos mesos, la major part de el temps a la UCI, i ja es troba a casa, segons ha publicat el diari El Mundo.





El pacient va deixar de rebre el passat 1 de setembre el tractament amb ozonoteràpia que li estava sent aplicat per part d'un equip extern a centre, tal com va acordar el jutge.





El magistrat del Jutjat del Contenciós-Administratiu número 1 de Castelló va acordar l'aixecament de la mesura cautelar decretada el passat 13 d'agost i, per tant, l'autorització per al tractament amb ozonoteràpia a el pacient amb Covid-19 ingressat a l'UCI de l'Hospital de la Plana, davant la petició formulada per la família de l'afectat de seguir amb l'aplicació d'aquesta teràpia en un centre de fora de la Comunitat Valenciana i considerar-se per aquesta part que no existia risc per a la salut amb el trasllat.





No obstant, el magistrat va decidir que per a "extremar la prudència" i evitar "eventuals canvis sobtats en el tractament mèdic" i possibilitar que es traslladés al pacient a un altre centre, es diferia l'aixecament de la mesura cautelar fins a les 9.00 hores de l'1 de setembre, moment en què havia de cessar l'autorització a aquest tractament, tal com va passar.