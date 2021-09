Una dona de 27 anys mor per càncer per no poder veure a el metge presencialment durant la pandèmia

Andrea, la mare de la morta @ep





Jessica Brady, de 27 anys, de Stevenage a Hertfordshire (Regne Unit), va morir tràgicament al desembre després que el càncer s'estengués pel seu cos i es tornés intractable després de mesos de consultes mèdiques online.





La seva mare Andrea afirma que "ningú es va prendre seriosament els símptomes" de la seva filla quan va trucar repetides vegades al seu metge de capçalera preocupada durant l'estiu passat. Un metge d'atenció primària ha cridat a la tragèdia "la mare de tots els esdeveniments d'aprenentatge", i ha confessat: "Podem fer-ho millor".





Aquesta notícia arriba després que el Regne Unit ordenés a més de 1.000 metges de capçalera que restablissin les cites presencials després de "no satisfer les necessitats de les seves comunitats locals". Poc més de la meitat de les cites a Anglaterra són ara en persona, en comparació amb vuit de cada 10 abans de la pandèmia, suggereixen noves xifres.





Després de patir dolors d'estómac, a Jessica li van diagnosticar una infecció renal "sense cap prova de diagnòstic ni cap examen físic". La mare assegura que li van donar antibiòtics, però sabia que era alguna cosa més seriós, així que li va pregar al seu metge una cita.





Llavors el metge li va dir que "probablement necessitava una gastroscòpia", un procediment en el qual una càmera pren fotografies de l'interior de l'esòfag, l'estómac i el duodè d'un pacient. Si això hagués passat abans, el càncer de Jessica "no s'hauria propagat tan agressivament", assegura la mare desconsolada.





Un conjunt d'anàlisi de sang va revelar que la jove tenia nivells alts de dímer D, el que pot ser un indicador de càncer, mentre que un altre va generar preocupacions sobre la seva funció hepàtica. Però li van receptar més antibiòtics, esteroides i un inhalador.





Jessica va rebre una cita a persona amb el seu metge de capçalera després de mesos de sol·licituds, però no van ajuntar "les peces de el trencaclosques". Va ser només quan va pagar per atenció privada que li van diagnosticar càncer de pulmó, ossos, columna vertebral i fetge en etapa quatre, cinc mesos després que van començar les seves dolors abdominals.





Jessica va morir tres setmanes i mitja després del seu diagnòstic, just abans del Nadal. "Crec que el més important és que sentim, i Jess va sentir que ningú va escoltar, ningú s'ho va prendre seriosament i, més que res, necessitava una cita presencial", assegura la mare.





I també, durant tot aquest temps, no va ser atesa per un metge designat, quatre metges diferents van parlar amb Jess i li van receptar la medicació. I creiem que això va ser realment clau.





"Ningú estava mirant la imatge completa i ajuntant les peces de el trencaclosques", lamenta la seva mare.





"Per ser justos, si això hagués passat tres mesos abans, òbviament el seu càncer no s'hauria propagat; bo, creiem que no s'hauria propagat de manera tan agressiva", entén Andrea.





També estan demanant un metge de capçalera dedicat per a cada pacient, cursos freqüents per a metges de capçalera i una campanya de salut pública que es llançarà sobre els senyals d'advertència de el càncer en els joves.





"A la pràctica general, parlem d'esdeveniments d'aprenentatge i aquesta és la mare de tots els esdeveniments d'aprenentatge. Cap metge de capçalera s'aixeca al matí per perdre un diagnòstic. Crec que la narrativa que hem escoltat és, en certa manera, una manifestació que essencialment la demanda supera l'oferta ", explica un metge d'atenció primària a Mirror.