Batlle assegura que prohibirà els bicitaxis: "No tenen lloc a Barcelona"

El tinent d'alcalde de Seguretat de Barcelona, Albert Batlle, ha assegurat aquest dimecres que prohibiran els bicitaxis i que estan posant tots els esforços per protegir les zones on es produeix un circulació més alta: "És una activitat que no té lloc en l'espai públic de la ciutat de Barcelona ".





Albert Batlle @ep





Ho ha dit en la Comissió de Presidència en resposta a una pregunta d'ERC sobre aquesta qüestió i ha insistit que és un tipus de vehicle que "no forma part dels models de mobilitat" que el Govern municipal vol per a la ciutat, que vol que sigui sostenible, segura i ordenada.





"No és cap secret. Ens preocupa la proliferació de bicitaxis que degraden l'espai públic, causen molèsties, inseguretat i problemes de circulació i incompleixen les normatives", i ha puntualitzat que prohibir és també fer front a l'economia submergida perquè en molts casos són una forma d'explotació laboral, ha dit.





Així mateix, ha assegurat que la Guàrdia Urbana actua "de manera clara i decidida amb restriccions i sancions mentre no hi hagi una regulació que correspondria a la Generalitat".

En aquest sentit, ha dit que aquest estiu hi ha hagut un "increment important de l'acció sancionadora per part de la Guàrdia Urbana".