Els Mossos troben el cadàver del parricida de Barcelona en una zona boscosa a prop del Prat

Els Mossos d'Esquadra han localitzat el cadàver de Martín Ezequiel, el pare que va assassinar al seu fill en un hotel de Barcelona i que les autoritats portaven dies buscant. Ho ha confirmat el periodista Manuel Marlasca a través del seu compte de Twitter:









Els Mossos d'Esquadra van demanar col·laboración ciutadana per trobar el pare de l'infant de dos anys trobat mort a finals d'agost en un hotel de districte de Sants-Montjuïc de Barcelona.





L'home va intentar fugir a través de l'Aeroport del Prat - on va ser capturat per les càmeres de seguretat-. No obstant això, no va aconseguir passar el control Covid de l'aeroport i a partir d'aquest moment se li va perdre el rastre. Fins avui, que les autoritats han trobat el seu cos sense vida prop de l'Aeroport.





Fa dos dies els Mossos van trobar el passaport d'Ezequiel, de manera que van descartar que hi hagués fugit a un altre país i van entendre que previsiblement era mort ,.