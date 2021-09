Un menor de Castelló acaba ingressat a l'hospital per addicció extrema al Fortnite

Una forta addició a un videojoc, en aquest cas el Fortnite, ha provocat que un adolescent de 15 anys de Castelló hagi de ser ingressat dos mesos per poder desintoxicar. Es tracta del primer cas clínic estudiat sobre l'addicció a un videojoc, ja que el seguiment de la seva patologia va ser publicat per un equip format per l'Hospital Provincial de Castelló, la Universitat Jaume I i l'Hospital General Universitari.





Fortnite @ep





Els experts alerten a les conclusions de l'estudi de la necessitat d'atendre els comportaments dels menors i el consum cada vegada més precoç de videojocs, en edats on encara no han ni desenvolupat les seves funcions cognitives.





L'adolescent tractat havia caigut en un fort aïllament social, rebutjant qualsevol tipus d'interacció social. A més, tenia un comportament inflexible i persistent, amb poc interès pel seu entorn.





A més, el jove, que sempre havia collit bons resultats acadèmics, va començar a no anar a l'escola, i fins i tot se n'anava de classe estant dins. A l'ésser analitzat pels metges, van trobar que el jove tenia alterat el cicle de la son, havia abandonat la seva cura personal i les activitats bàsiques diàries.





Aviat els metges van descobrir que el jove s'havia refugiat en els videojocs per la pèrdua recent d'un familiar, a més del malestar que li generava l'augment del nivell d'exigència educatiu.





El jove va haver de passar dos mesos en un centre ingressat per desintoxicar-de l'ús i la dependència del videojoc Fortnite. Finalment, i després de molta teràpia, el jove va poder entendre les conseqüències que el videojoc estava tenint en la seva vida diària i el van ajudar a abordar el dol per la mort d'un familiar.





Després de la hospitalització, el jove ha reduït significativament l'ús de pantalles i ha recuperat l'interès per socialitzar. Segueix acudint a un hospital de dia per evitar qualsevol risc de recaiguda.